Hauptversammlung von Berentzen beschließt Dividende

Die Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Es wurde eine Ausschüttung von 0,28 Euro je Aktie beschlossen. Dies sind rund 53 Prozent des Konzernergebnisses des Geschäftsjahres 2019.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,32 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 4,43 Prozent. Im Vorjahr wurde ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,28 Euro ausbezahlt.

Berentzen hat im Geschäftsjahr 2019 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 167,4 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 (162,2 Mio. Euro), wie bereits am 4. Februar 2020 mitgeteilt wurde. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag bei 9,8 (2018: 9,8) Mio. Euro. Unter dem Strich sank das Konzernergebnis von 5,2 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro.

Wie am 26. März 2020 mitgeteilt wurde, sei eine ausreichend belastbare und gesicherte Einschätzung über den Verlauf der Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht möglich.

Johann Bernhard Berentzen gründete die I. B. Berentzen 1758 im emsländischen Haselünne. Die Berentzen-Gruppe ist heute auf die Geschäftsfelder Spirituose und Alkoholfreie Getränke sowie Frischsaftsysteme fokussiert. Zu Berentzen gehören Produkte wie Doornkaat, Strothmann und Bommerlunder.

Redaktion MyDividends.de