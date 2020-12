Home24: Kapitalerhöhung schmeckt den Anlegern überhaupt nicht – Erholungsbewegung abgebrochen

Home24 gibt die Gunst der Anleger im heutigen Handel wieder her, die in den letzten Tagen für eine Erholungsbewegung gesorgt hatte. Grund dafür ist eine Kapitalerhöhung, die die Aktie um bis zu 6 Prozent nach unten gerissen hat.

Mit bis zu 6 Prozent Minus kamen die Anteilsscheine des Möbelhändlers und künftigen SDax-Mitglieds erneut an ihre 21-Tage-Linie zurück. Seit dem jüngsten Hoch seit 2018 bei 20,88 Euro büßten die Aktien des Corona-Gewinners über 17 Prozent ein. Die Berliner verkauften am Dienstag 2,64 Millionen neue Aktien zu 17,58 Euro je Stück an institutionelle Investoren.

