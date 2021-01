Hypoport: Starke Zahlen – Anleger hin und her gerissen zwischen Gewinnmitnahmen und Fortsetzung der Rallye

Die Anleger von Hypoport haben sich am Montag nach Jahreszahlen zunächst mit einer klaren Positionierung schwer getan. Hin- und hergerissen zwischen Gewinnmitnahmen und einer Fortsetzung der jüngsten Rally pendelten die Anteile zwischen Plus und Minus. Zuletzt schien sich aber mit plus 1,65 Prozent auf 554 Euro eine positive Tendenz durchzusetzen. Damit könnte dann auch bald das Rekordhoch von 580 Euro vom letzten Oktober ins Visier rücken.

Der Finanzdienstleister hatte 2020 deutlich zugelegt und Marktanteile ausgebaut. Konzernchef Ronald Slabke zeigte sich auch für das laufende Jahr optimistisch.

Analyst Marius Fuhrberg von Warburg Research sprach in einer ersten Reaktion von starken Transaktionszahlen des SDax-Unternehmens, blieb aber mit seinem unveränderten und zugleich deutlich unter dem aktuellen Kurs liegenden Kursziel von 486 Euro bei seiner „Hold“-Empfehlung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

