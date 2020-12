IRW-News: KORE Mining Ltd.: KORE Mining kündigt Ausgliederung der Karus Gold Corp. an und kreiert BC fokussierten Gold-Explorer

IRW-PRESS: KORE Mining Ltd.: KORE Mining kündigt Ausgliederung der Karus Gold Corp. an und kreiert BC fokussierten Gold-Explorer

Strategische Position in BC's Cariboo Gold District mit Flaggschiff FG Gold Projekt

Vancouver, BC 16. Dezember 2020 - KORE Mining Ltd. (TSXV: KORE OTCQX: KOREF) ("KORE" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kore-mining-ltd/ ) freut sich, Pläne zur Übertragung aller seiner Goldexplorationsanlagen in British Columbia ("BC") ("Spin-out") in ein neu gegründetes Unternehmen bekannt zu geben: Karus Gold Corp. ("Karus" oder "Karus Gold").

Highlights von Karus Gold:

- Erschließung des Wertes der BC-Assets für KORE-Aktionäre durch Gründung von Karus Gold

- Dominante 1.000 qkm2Landposition im aufstrebenden Cariboo Gold District mit Osisko Development Corp (TSX:ODV), die im Norden stark investiert

- Flaggschiff FG Gold Projekt offen für Wachstum nach 2020 Lower Zone Entdeckung Abschnitte von:

o 10,0 Meter mit 3,9 g/t Gold in 237 Metern Bohrlochtiefe

o 14,3 Meter mit 6,4 g/t Gold bei 386 Metern Bohrlochlänge

- Kontrolliert unterexplorierten 110 km langen Trend mit fünf hochprioritäre Goldprospekten

- Ergebnisse von 14 FG Gold-Bohrungen und laufende Gold Creek-Bohrungen werden bis Q1 2021 erwartet

Klicken Sie hier, um einen Audioclip des CEO über die geplante Ausgliederung zu hören.

Nach der Ausgliederung werden einhundert Prozent der Stammaktien von Karus Gold (die "Karus-Aktien") an die KORE-Aktionäre im Verhältnis zu ihren KORE-Beständen verteilt. Karus Gold wird zunächst nicht an einer öffentlichen Börse notiert sein, sondern als berichtender Emittent in British Columbia und Alberta tätig sein. Anfang 2021 beabsichtigt Karus Gold, ein Bezugsrechtsangebot an alle Karus-Aktionäre durchzuführen, um das Unternehmen zunächst zu kapitalisieren, gefolgt von einer geplanten Börsennotierung in der ersten Hälfte des Jahres 2021. Karus Gold hätte den Vorteil der laufenden Bohrungen bei Gold Creek und der Ergebnisse des abgeschlossenen Bohrprogramms von FG Gold, die bis zum ersten Quartal 2021 veröffentlicht werden sollen.

Die Ausgliederung würde es den Aktionären von KORE ermöglichen, das erwartete Wachstum und die Erträge aus den Explorationsinvestitionen durch den direkten Besitz von Karus Gold zu realisieren. Nach Abschluss der Ausgliederung wird KORE weiterhin ein führendes Goldunternehmen sein, das sich auf das Wachstum und die Entwicklung der Goldprojekte Imperial und Long Valley konzentriert. Die Transaktion wird von Mr. Eric Sprott, dem größten Aktionär von KORE, unterstützt.

Scott Trebilcock, CEO von KORE, erklärte: "Die Gründung von Karus Gold erschließt Wert für die KORE-Aktionäre, indem sie ein direktes Engagement in der renditestarken Exploration im schnell aufstrebenden Cariboo Gold District ermöglicht. KORE konzentriert sich weiterhin auf die Exploration und Entwicklung seiner Pipeline von Goldprojekten in Kalifornien. Den KORE-Aktionären wird ein gleichberechtigter Zugang zur Anfangskapitalisierung von Karus Gold durch ein geplantes Bezugsrechtsangebot Anfang 2021 angeboten. Die Aktionäre von KORE haben dem Unternehmen geholfen, im Jahr 2020 starke Renditen zu erzielen und wir planen, dies auch im Jahr 2021 zu tun."

Eric Sprott, der größte Aktionär von KORE, kommentierte: "Ich unterstütze Managementteams, die aktiv daran arbeiten, Shareholder Value zu generieren. Ich freue mich, diese Transaktion zu unterstützen, um den Wert von KOREs strategischer Position im Cariboo Gold District zu steigern."

Weitere Informationen über Karus Gold finden Sie unter: www.koremining.com/Karus

Bedingungen des Abkommens

KORE hat einen Arrangement-Vertrag abgeschlossen, wonach das Geschäft von KORE durch einen Plan of Arrangement (das "Arrangement") gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) in zwei Gesellschaften umstrukturiert wird. KORE wird am oder um den 18. Dezember 2020 eine einstweilige Verfügung beim Supreme Court of British Columbia beantragen, die die Gesellschaft ermächtigt, eine Aktionärsversammlung zur Genehmigung des Arrangements einzuberufen.

Die KORE-Aktionäre werden über das Arrangement auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "Versammlung") abstimmen, die voraussichtlich am oder um den 20. Januar 2021 um 10:00 Uhr pazifischer Zeit stattfinden wird. In Anbetracht der andauernden COVID-19-Pandemie wird die Versammlung nur virtuell abgehalten, wobei die Aktionäre per Fernzugriff an der Versammlung teilnehmen können. Um wirksam zu werden, muss das Arrangement durch einen Sonderbeschluss mit mindestens 66% der abgegebenen Stimmen der bei der Versammlung anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen KORE-Aktionäre und 50% der von den bei der Versammlung anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen KORE-Aktionären abgegebenen Stimmen der nicht beteiligten Aktionäre genehmigt werden. Jeder Aktionär ist mit einer Stimme pro gehaltener KORE-Stammaktie berechtigt.

Für die Zwecke der Abstimmung über das Arrangement wird 2176423 Ontario Ltd. (eine Gesellschaft, die wirtschaftlich von Herrn Eric Sprott kontrolliert wird), die 25,75 % der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft hält, ein Insider und eine Kontrollperson ist, wird als einziger Warrant-Inhaber von KORE von der Abstimmung ausgeschlossen. Gemäß dem Arrangement wird 2176423 Ontario Ltd. 1.750.000 Karus-Warrants zu einem Ausübungspreis von $0,75 pro Karus-Aktie erhalten, die für den gleichen Zeitraum wie die KORE-Warrants ausübbar sind.

Das Arrangement beinhaltet unter anderem die Verteilung von Karus-Aktien an die KORE-Aktionäre, so dass jeder KORE-Aktionär am Tag des Inkrafttretens des Arrangements eine Karus-Aktie für je zwei Stammaktien von KORE halten wird und die KORE-Aktionäre, mit Ausnahme der abweichenden Aktionäre, zusammen 100% von Karus Gold besitzen werden. Die Anzahl der Beteiligungen der einzelnen KORE-Aktionäre wird sich durch die Ausgliederung nicht verändern.

Nach sorgfältiger Abwägung hat das Board of Directors einstimmig beschlossen, dass der Zusammenschluss im besten Interesse der Gesellschaft ist. Eine Beschreibung der verschiedenen Faktoren, die das Board of Directors bei dieser Entscheidung berücksichtigt hat, wird im Management Information Circular (das "Rundschreiben") enthalten sein.

Der Abschluss des Arrangements wird für Ende Januar 2021 erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen von Aktionären, Gerichten und anderen Instanzen sowie der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen. Weitere Einzelheiten werden in dem Rundschreiben enthalten sein, das in Verbindung mit der Versammlung herausgegeben wird und das den Aktionären vor der Versammlung nach Erhalt der einstweiligen Verfügung zugesandt wird. Die Aktionäre des Unternehmens werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Arrangement zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Nach Abschluss des Arrangements werden die neuen KORE-Aktien weiterhin an der TSX Venture Exchange in Kanada unter dem Symbol KORE und an der OTCQX in den Vereinigten Staaten gehandelt. Die Aktien von Karus Gold werden nach Abschluss des Arrangements nicht an einer Börse notiert sein, aber Karus wird in British Columbia und Alberta ein meldepflichtiger Emittent sein und seinen kontinuierlichen Veröffentlichungspflichten nachkommen, einschließlich Pressemitteilungen und Finanzberichterstattung. Karus Gold beabsichtigt, ein Bezugsrechtsangebot durchzuführen, um sich zunächst zu kapitalisieren, gefolgt von einer öffentlichen Börsennotierung. Das Karus Board wird neben einer möglichen Börsennotierung auch andere Möglichkeiten zur Wertsteigerung in Betracht ziehen, einschließlich Fusionen und Übernahmen.

Das Tagesgeschäft von Karus Gold wird von James Hynes als Interim-CEO, Jessica Van Den Akker als CFO und Corporate Secretary und Michael Tucker als VP Exploration geleitet werden. Herr Hynes und Frau Van Den Akker werden auch weiterhin ihre Aufgaben bei KORE wahrnehmen. Unmittelbar nach dem Abschluss des Arrangements wird das Board von Karus Gold aus Scott Trebilcock, James Hynes, Marc Leduc und Jessica Van Den Akker bestehen. Zur Unterstützung einer Börsennotierung wird erwartet, dass Karus einen permanenten CEO einstellen und neue unabhängige Direktoren ernennen wird.

Über KOREs South Cariboo Explorationsgebiete

KORE kontrolliert 1.000 Quadratkilometer an Claims in seinem South Cariboo Gold District in British Columbia. Die Claims beherbergen einen 110 km langen strukturellen Trend, der sehr vielversprechend für Goldvorkommen ist. Der nördliche Teil des Cariboo-Golddistrikts wird von Osisko Development Corp (TSXV: ODV) kontrolliert, die ein großes Explorations- und Erschließungsprogramm finanziert, das die Aufmerksamkeit auf den Cariboo-Golddistrikt lenken wird. KORE besitzt mehrere Projekte im Cariboo Gold District, einschließlich der Goldprojekte FG Gold und Gold Creek. Ein Großteil des Gebietes ist unterexploriert und weit offen für zusätzliche Entdeckungen. Die Cariboo-Region ist eine produktive Goldregion. Der Cariboo Gold District war Schauplatz des Cariboo-Goldrausches in den späten 1800er Jahren, gefolgt von einer langen Geschichte des modernen Goldabbaus. Die Cariboo-Region ist durch die lokale Energieversorgung, ein gut ausgebautes Straßennetz und qualifizierte lokale Arbeitskräfte gut zugänglich.

Das FG Gold Projekt beherbergt eine orogene Goldlagerstätte auf einem 20 km langen Trend, der durch Gold in Böden und Geophysik definiert wurde. Die von KORE im Jahr 2020 durchgeführten Bohrungen veränderten das Projekt und eröffneten das Potenzial für eine Vererzung sowohl im Tagebau als auch im Untergrund. Das Projekt beherbergt auch eine Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung in der Zone Nova, die von KORE im Jahr 2018 entdeckt wurde. Details zur Entdeckung der Zone FG Gold Lower, einschließlich der oben gemeldeten Abschnitte, sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. November 2020 zu finden.

Das Projekt Gold Creek ist eine orogene Goldentdeckung, die sich auf die "Camp Zone" konzentriert, die Ähnlichkeiten mit der hochgradigen Zone der nahe gelegenen Goldlagerstätte Spanish Mountain (TSXV:SPA) aufweist. Die oberflächennahe Mineralisierung der Camp Zone erstreckt sich derzeit über 400 Meter entlang des Streichs und ist sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe offen. KORE führt derzeit ein 2.000 Meter langes Bohrprogramm durch, um Gold Creek zu erweitern.

In Verbindung mit der Transaktion werden das Unternehmen und Karus einen aktualisierten technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 mit dem Titel "Technical Report on the South Cariboo Property, British Columbia, Canada" mit Wirkung vom 15. November 2020 einreichen, der von den unabhängigen qualifizierten Personen Ron Voordouw, P.Geo., Henry Awmack, P. Eng. und Equity Exploration Consultants Ltd. erstellt wurde (der "aktualisierte Bericht"). Der aktualisierte Bericht ersetzt den zuvor eingereichten technischen Bericht, der im Jahr 2015 an Eureka Resources Inc. herausgegeben wurde, und ändert frühere Offenlegungen hinsichtlich der Mineralressourcen auf den Goldprojekten FG Gold und Gold Creek. Der aktualisierte Bericht wird auf der Website des Unternehmens unter www.koremining.com/Karus und unter dem Profil von KORE auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sein.

Über KORE Mining

KORE ist zu 100 % Eigentümer eines Portfolios von fortgeschrittenen Goldexplorations- und Erschließungsprojekten in Kalifornien und British Columbia. KORE wird von dem strategischen Investor Eric Sprott unterstützt, der vor kurzem 7,0 Mio. $ investierte und damit seine Gesamtbeteiligung auf 26 % erhöhte. Das Management und das Board von KORE sind mit den Aktionären verbündet und besitzen weitere 38% der ausstehenden Basisaktien. KORE entwickelt aktiv sein Imperial-Gold-Projekt und betreibt aggressive Explorationsarbeiten in seinem gesamten Portfolio.

Weitere Informationen zum Spin-out und zu KORE finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.koremining.com/Karus oder kontaktieren Sie uns unter karusgold@koremining.com

Im Auftrag von KORE Mining Ltd

"Scott Trebilcock"

CEO

Karus Gold Spin Out Investor Relations

David Jan

1-888-455-7620

karusgold@koremining.com

KORE Investor Relations

Arlen Hansen, KIN Communication

1-888-684-6730

kore@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Ressource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen in Bezug auf den Goldbezirk Cariboo, FG Gold und die Gold Creek Projekte wurden von Michael Tucker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der VP Exploration von KORE und die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist, die für die technischen Angelegenheiten dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Operationen des Unternehmens und von Karus Gold sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "wird", "kann", "plant", "sollte", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "zeigt an" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens und Karus Gold, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der erwartete Zeitplan und das Datum des Abschlusses des Arrangements, die Fähigkeit von KORE, die Zustimmung der Aktionäre und des Gerichts zu erhalten, die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, die zukünftige Börsennotierung von Karus Gold und der erwartete Zeitplan und Abschluss des erwarteten Bezugsrechtsangebots von Karus. Es kann nicht garantiert werden, dass das Arrangement abgeschlossen wird oder dass es zu den in dieser Pressemitteilung genannten Bedingungen abgeschlossen wird. Das Arrangement könnte in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen modifiziert oder beendet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Das Management ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Abschluss des Arrangements zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen, der Abschluss des Arrangements in Übereinstimmung mit dem derzeit erwarteten Zeitplan ohne unangemessene Verzögerung, die Erfüllung oder der Verzicht auf alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements zu gegebener Zeit und die Nichtbeendigung der Arrangement-Vereinbarung vor dem Abschluss des Arrangements, Annahmen und Erwartungen in Bezug auf den Börsenkurs von KORE und die künftige Börsennotierung von Karus Gold sowie andere Erwartungen und Annahmen im Zusammenhang mit dem Arrangement.

Zusätzlich zu der obigen Zusammenfassung werden zusätzliche Risiken und Ungewissheiten, die mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit verbunden sind, im Abschnitt "Risikofaktoren" in der Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschrieben, die am 27. April 2020 erstellt wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar ist. Zu den weiteren Risiken und Ungewissheiten gehören u. a: das Arrangement wird möglicherweise nicht zu den Bedingungen oder in Übereinstimmung mit dem Zeitplan, die derzeit in Betracht gezogen werden, oder überhaupt nicht abgeschlossen; das Unternehmen und Karus Gold haben im Zusammenhang mit dem Arrangement Ausgaben getätigt und müssen für diese Ausgaben unabhängig davon aufkommen, ob das Arrangement abgeschlossen wird oder nicht; das Unternehmen und Karus Gold sind möglicherweise nicht erfolgreich bei der Erfüllung der Bedingungen des Arrangements, einschließlich des Scheiterns, die Zustimmung der Aktionäre von KORE zu erhalten; die Möglichkeit nachteiliger Reaktionen oder Änderungen in den Geschäftsbeziehungen, die aus der Ankündigung oder dem Abschluss des Arrangements resultieren; das Scheitern, die erwarteten Vorteile des Arrangements zu realisieren; und andere Risiken, die dem aktuellen Geschäft von KORE inhärent sind und/oder Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von KORE liegen, die einen wesentlichen negativen Effekt auf KORE oder die Fähigkeit, das Arrangement zu vollziehen, haben könnten.

Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54730

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54730&tr=1

