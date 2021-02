Klöckner & Co: „Deutlich verbessertes operatives Ergebnis“ erwartet – Aktie stürmt an SDax-Spitze

Eine Erholung der Stahlnachfrage sowie ein wieder anziehendes Preisniveau in Europa und den USA lassen den Stahlhändler Klöckner & Co hoffnungsvoll auf 2021 blicken. Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres rechne das Management mit einem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) von 110 bis 130 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Bislang hatte der Vorstand nur ein „deutlich verbessertes operatives Ergebnis vor wesentlichen Sonderefffekten“ erwartet.

Zur positiven Geschäftsentwicklung habe zudem das Projekt Surtsey beigetragen, dabei seien nachhaltig Kosten reduziert worden. Anleger reagierten hocherfreut: Mit einem Plus von 4,7 Prozent führte die Aktie von Klöckner & Co. den SDax an. Eine detailliertere Prognose ließ der Vorstand zunächst offen. Diese soll am 10. März mit der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben werden.

