Klöckner&Co: Neue Ziele begeistern die Analysten – Aktie klettert auf Hoch seit 2017

Positive Analystenreaktionen auf die Gewinnüberraschung vom Vortag haben die Aktien von KlöCo am Mittwoch weiter angetrieben. Mit 12,15 Euro erreichten die Papiere des Stahlhändlers zwischenzeitlich einen Höchststand seit 2017 und gewannen 3,8 Prozent. Tags zuvor waren sie noch haarscharf am bisherigen Zwischenhoch vom April vorbei geschrammt. Die Experten von Kepler Cheuvreux und Warburg stockten ihre Kursziele auf – letztere sogar auf 15,50 Euro.

Der Analystin Cansu Tatar hatte das operative Ergebnis im zweiten Quartal bislang am oberen Ende der Zielspanne gesehen. Das deutlich höhere neue Ziel liege klar über ihren Erwartungen, so die Expertin. Dank des starken zweiten Quartals und einer dynamischeren Volumenerholung als gedacht ist sie auch für das Gesamtjahr optimistischer geworden. Aber auch ihre neue Prognose eines operativen Gewinns (Ebitda) von 586 Millionen Euro könnte sich noch als zu konservativ erweisen, so Tatar weiter.

