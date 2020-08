KLÖCKNER & CO - Zahlen bringen keine neuen Impulse

Klöckner & Co SE - WKN: KC0100 - ISIN: DE000KC01000 - Kurs: 5,870 € (XETRA)

Der Stahl- und Metalldistributeur Klöckner & Co hat im ersten Halbjahr erwartungsgemäß Verluste geschrieben. Wie das Unternehmen heute mitteilte, brach der Umsatz von 3,38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum auf 2,62 Mrd. EUR ein. Das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten sank von 85 auf 32 Mio. EUR. Operativ wies das Unternehmen nach einem Gewinn von 51 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2019 einen Verlust von 122 Mio. EUR aus. Das Ergebnis je Aktie drehte von 0,18 EUR auf ein Minus von -1,32 EUR ein.

Das Management von Klöckner & Co rechnet 2020 mit einem erheblichen Rückgang der Stahlnachfrage sowohl in Europa als auch in den USA. Das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten dürfte sich 2020 auf 50 bis 70 Mio. EUR belaufen. Im dritten Quartal wird diese Gewinnkennzahl zwischen 15 und 25 Mio. EUR erwartet. Fundamentale Probleme sind bei Klöckner & Co nichts Neues, man könnte sogar von einem der "Dauersorgenkinder" auf dem deutschen Kurszettel sprechen. Ich persönlich würde diese Aktie unter Investorenaspekten strikt meiden, man kann sie aber aufgrund der hohen Volatilität natürlich hervorragend traden.

Kurzfristig scheint nach dem guten Run der vergangenen Monate die Luft raus. Das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau ist wenig attraktiv. Auf der Oberseite wartet eine maßgebliche Widerstandszone zwischen 6,50 und 6,58 EUR und deckelt den Kurs. Auf der Unterseite bietet der Bereich zwischen 5,35 und 5,35 EUR Unterstützung. Dort verläuft derzeit auch eine Aufwärtstrendvariante seit März.

Folglich können sich antizyklisch interessierte Trader diese tieferen Niveaus für Tradingeinstiege vormerken. Bricht der SDAX-Titel allerdings durch den EMA200 bei gut 4,90 EUR, wäre das Chartbild wieder negativer zu bewerten und die Aktie könnte bis in den Bereich um 4,00 EUR korrigieren.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 6,31 5,31 5,85 Ergebnis je Aktie in EUR -0,56 -0,86 0,02 KGV - - 292 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,12 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 2,05 % *e = erwartet

