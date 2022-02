Kohle-Importe nach Europa steigen wegen Ukraine- und Gas-Krise rasant

London/Berlin (Reuters) - Wegen der auch im Zuge der Ukraine-Krise rasant gestiegenen Gas-Preise nimmt der Import von Kohle nach Europa erheblich zu.

Nach Berechnungen des Schiffsmakler Braemar ACM stiegen die Einfuhren um über 55 Prozent im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hauptgrund ist, dass Kohle im Vergleich zu Gas günstiger geworden ist. In der Folge produzieren mehr Kohle-Kraftwerke Strom während der Einsatz von Gas-Kraftwerken reduziert wird. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass der Gas-Verbrauch in diesem Jahr in Europa um 4,5 Prozent zurückgeht. Dabei könnte auch der bislang vergleichsweise milde Winter eine Rolle spielen.

Der Kohle-Einsatz in Kraftwerken hatte sich in den vergangenen Jahren in Deutschland eigentlich reduziert. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und auch der Anstieg des Preises für CO2-Rechte wirkte sich dabei aus. Kohlekraftwerke brauchen etwa doppelt so viele Rechte wie Gas-Anlagen. Der rasante Anstieg des Gaspreises macht dies jedoch mehr als wett. Zudem produzierten im vergangenen Jahr vor allem die Windräder weniger Energie, da häufig Flaute herrschte. Dies hatte 2021 dann wiederum einen negativen Einfluss auf die Klimabilanz, der CO2-Ausstoß Deutschland stieg gegenüber 2020 nach ersten Studien um 4,5 Prozent.

Den Experten von Braemar zufolge trifft die wachsende Nachfrage nach Kohle auch wegen der Angst vor einem kompletten Lieferstopp Russlands nun aber auf einen engen Markt. Kolumbien und auch die USA könnten nicht so liefern wie gewünscht. Im Zuge der Energiewende ist auch die Kohleförderung in Europa wie etwa in Tschechien eingeschränkt worden. Die Preise für die Lieferung im März sind so im Vergleich zum September um rund 80 Prozent gestiegen.