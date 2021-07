MagForce: Sichtbares Wachstum ab 2022

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) mit kommerziellen Behandlungen einen neuen Rekordwert von 0,53 Mio. Euro erzielt, bereinigt um sonstige betriebliche Erträge aber ein negatives EBIT von -6,96 Mio. Euro verbucht. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.Nach Analystenaussage finde sich bei dieser Entwicklung auch die Fortsetzung der Roll-Out-Strategie wieder. So seien 2020 in der Paracelsus-Klinik in Zwickau und am Hufeland Klinikum in Mühlhausen zwei NanoActivator-Geräte neu in Betrieb genommen worden. Noch 2021 solle in Spanien ein Behandlungsstandort an einer Partnerklinik eröffnet werden. Zudem befinde sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Verhandlungen mit möglichen Partnern in Österreich, Deutschland und Italien. Ab 2022 könne dann laut GBC an 8 Standorten in Europa eine Glioblastom-Behandlung durchgeführt werden. Zudem habe MagForce bei der Zulassung der Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA weitere Fortschritte erzielt. In seinen Prognosen unterstelle das Analystenteam ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 einen sichtbaren Umsatz- und Ergebnisanstieg. Demnach werde das Unternehmen in der Lage sein, den Break-Even auf allen operativen Ebenen zu erreichen. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten in der Folge das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.07.2021, 12:50 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 20.07.2021 um 15:18 Uhr fertiggestellt und erstmals am 20.07.2021 um 10:00 Uhr veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22684.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0HGQF5