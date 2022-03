Der deutsche Leitindex zeigt sich heute unbeeindruckt von den Problemzonen für die Börsen. Angetrieben wird die Erholung im Dax von BASF. Die Papiere des Chemiekonzerns profitieren von einer Empfehlung der HSBC. Die britische Investmentbank hat den Dax-Konzern nach den jüngsten Kursverlusten von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 65 Euro angehoben. Analyst Martin Evans attestiert den Papieren der Ludwigshafener in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktuellem Kursniveau ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Weitere Preisreaktionen auf Kostensteigerungen dürften das Umsatzwachstum untermauern. Die momentan stabile Nachfrage müsse angesichts der schlechten Berechenbarkeit aber genau im Auge behalten werden, so der Experte. Die Papiere starten mit einem Plus von mehr als 3 Prozent in die neue Woche.

Der Dax baute in der ersten Handelsstunde seine moderaten Gewinne vom Freitag deutlich aus und stieg im frühen Handel um 1,14 Prozent auf 14 466,61 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne zieht um 1,06 Prozent auf 31 504,78 Zähler an.

Shanghai startet Lockdown – Tesla und Infineon auch betroffen

Beim amerikanischen Autobauer stehen die Bänder in Shanghai still. Die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole hat heute mit einem Lockdown für ihre mehr als 26 Millionen Einwohner begonnen. Wie Reuters von zwei mit der Sache vertrauten Personen erfahren hat, betrifft dies auch Tesla. Die Produktion des Autobauers wird zunächst für 4 Tage ausgesetzt. Sonntag wurden in Shanghai 3450 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet. Das entspricht fast 70 Prozent aller Neuinfektionen in China. Da die chinesische Regierung eine strikte Null-Covid-Strategie fährt, wird das öffentliche Leben jetzt in Shanghai komplett runtergefahren. Auch das Headquarter von Infineon bleibt vorerst geschlossen.

CTS Eventim nach Etappensieg gut im Plus

Die Aktien von CTS Eventim profitieren heute Montag deutlich von einem positiven Entscheid im Rechtsstreit gegen den Bund. In den Verhandlungen über Entschädigungszahlungen haben sich die einst vorgesehenen Betreiber, CTS und Kapsch Trafficcom, laut Mitteilung vom späten Freitagabend gegen den Bund durchgesetzt. Die Aktie des Ticketvermarkters ziehen um fast 5 Prozent an.

Laut der Mitteilung bejahte ein Schiedsgericht einen Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die Bundesrepublik. In einer zweiten Phase des Schiedsverfahrens werde nun über die Höhe des Anspruchs entschieden.

Der Baader-Bank-Experte Volker Bosse sprach von einem Sieg in der ersten Runde, nun gehe es um die Höhe der Zahlungen. Die Firmen fordern 560 Millionen Euro. Im Falle von CTS würde sich damit laut dem Analysten Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies ein Mittelzufluss von letztlich bis zu 125 Millionen Euro ergeben.

