Der Zinseszins ist ein relativ unkompliziertes Konzept. Nichtsdestotrotz ist es für Anleger (insbesondere für diejenigen, die gerade erst anfangen) leicht, die Macht des Zinseszinses zu unterschätzen. Das war sicherlich auch bei mir der Fall, als ich anfing zu investieren.

Dies ist die Geschichte einer meiner frühesten Investitionen: Amazon.com. Auf Jahresbasis erzielte ich eine phänomenale Rendite von 730 %. Aber im Großen und Ganzen stellt mein frühes Dilemma bei Amazon den größten Fehler in meiner Karriere als Investor dar. Und das ist der Grund dafür.

Wie man nicht investiert

Ich habe 2004 angefangen zu investieren. Damals war ich im zweiten Studienjahr auf dem College, und zwischen einer kleinen Erbschaft und einem Sommerverdienst habe ich etwa 15.000 US-Dollar zusammenbekommen, um zu investieren.

Um es milde auszudrücken: Ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Ich hatte weder Finanzwissenschaften studiert, noch hatte ich von außen etwas über Investitionsstrategien gelesen. Ich wusste nicht, wie man eine Gewinn- und Verlustrechnung liest, eine Bilanz analysiert oder den Cashflow eines Unternehmens bewertet. Ich verstand nicht einmal ganz, wo ich nach Informationen über potenzielle Investitionen suchen sollte.

Soweit ich mich erinnern kann, bestand meine Strategie - wenn man es überhaupt so nennen kann - darin, Aktien zu kaufen, die in der Nähe der 52-Wochen-Tiefststände gehandelt wurden, und sie zu verkaufen, wenn sie sich wieder in die Mitte der 52-Wochen-Handelsspanne bewegten. Kurz gesagt, der Gedanke war, Aktien zu kaufen, die leicht unterbewertet sein könnten, und so schnell wie möglich mit einem kleinen Gewinn auszusteigen.

Eine schlechte Strategie in Aktion

Im Oktober 2004, etwas mehr als zwei Monate, nachdem ich mein erstes Maklerkonto eröffnet hatte, beschloss ich, Amazon-Aktien zu kaufen. Als Student hatte ich in diesem Jahr einige Male Amazon.com genutzt, um Lehrbücher und andere Artikel zu bestellen. Wie die meisten Leute zu dieser Zeit hielt ich Amazon für eine Online-Version von Barnes & Noble und dachte nicht viel über dessen Potenzial nach, weit über den Verkauf von Büchern und anderen Medien hinaus zu expandieren.

Am 28. Oktober 2004, einem Donnerstag, kaufte ich 150 Aktien von Amazon. Ich zahlte 34,35 US-Dollar pro Aktie, womit sich die Gesamtkosten meines Kaufs auf 5.163,49 US-Dollar einschließlich Provisionen beliefen. (Das war lange vor den Tagen des provisionsfreien Handels.) Mein Einstiegspreis lag nahe dem 52-Wochen-Tief der Aktie. Zu Beginn des Jahres hatte die Amazon-Aktie bereits bei über 50 US-Dollar gehandelt.

DATENQUELLE: YCHARTS.

Die Aktie erholte sich rasch von ihren Tiefstständen von Ende Oktober. Ende Dezember lag sie sogar wieder bei etwa 45 US-Dollar. Ich blieb jedoch nicht so lange investiert. Ich verkaufte meine Aktien am 1. und 2. November: weniger als eine Woche, nachdem ich sie gekauft hatte, und erzielte einen Durchschnittspreis von 35,45 US-Dollar. Nach Provisionen habe ich 5.294,88 US-Dollar aus dem Verkauf netto herausgeholt.

Dies brachte mir einen Gewinn von 131,39 US-Dollar, nachdem ich etwa 33 US-Dollar an Kommissionen und Handelsgebühren bezahlt hatte. Dies entsprach einerseits einer moderaten Rendite von 2,54 % auf meine ursprüngliche Investition. Andererseits hätte ich, da meine durchschnittliche Haltedauer nicht einmal fünf Kalendertage betrug, diese Rendite theoretisch etwa 84 Mal in einem Jahr erwirtschaften können. Auf Jahresbasis belief sich die Rendite meiner Amazon-Aktien damit auf erstaunliche 730 %.

Hätte ich diese 150 Aktien stattdessen bis heute gehalten, hätte meine durchschnittliche jährliche Rendite “nur” 33 % betragen. Bei einer Haltedauer von fast 16 Jahren - anstelle von vier bis fünf Tagen - wäre meine Investition von 5163,49 US-Dollar jetzt jedoch etwa 450.000 US-Dollar wert.

DATENQUELLE: YCHARTS.

Langfristig investieren

Zwei Jahre nach meinem anfänglichen Fehltritt hatte ich die Chance, meinen Fehler zu korrigieren. Im September 2006 kaufte ich 100 Aktien von Amazon für je 30,42 US-Dollar: ein noch niedrigerer Preis als 2004. Leider hatte sich meine Geduld in den letzten zwei Jahren nur leicht verbessert. Dieses Mal hielt ich die Aktien fast zwei Wochen lang und ging mit einem Gewinn von 201,91 US-Dollar davon. Wieder einmal war meine durchschnittliche jährliche Rendite phänomenal (602 %), aber mein tatsächlicher Gewinn von 6,6 % nach Provisionen war nichts, was man seinen Freunden erzählen würde.

Die Lektion aus meiner Erfahrung sollte ziemlich klar sein. Theoretisch könnte ein Anleger dreistellige Jahresrenditen erzielen, indem er jede Woche einstellige Gewinne mit einer anderen Aktie erzielt, aber in der Praxis sind deine Chancen, eine solche Erfolgsserie aufrechtzuerhalten, fast gleich null.

Wenn du dagegen ein Portfolio von Unternehmen mit massivem Wachstumspotenzial kaufst, das viele Jahre - oder sogar Jahrzehnte - hältst, könnten die Gewinne einiger weniger großer Gewinner (wie Amazon) überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Ich hatte das Glück, in den letzten 10 Jahren eine Handvoll Multibagger zu identifizieren, aber die Gewinne, die ich mit all diesen Unternehmen erzielt habe, verblassen im Vergleich zu dem, was mir entgangen ist, als ich Amazon-Aktien (zweimal!) für einen kleinen Gewinn verkauft habe. Geduld ist vielleicht die wichtigste Tugend beim Investieren - und das ist eine Lektion, die ich auf die harte Tour lernen musste.

