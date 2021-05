Neuer DAX-Rekord vertagt, kleiner Minustag zum Wochenstart

Stärke wieder abverkauft

Mit der starken Eröffnung im DAX setzte sich erst einmal die Dynamik aus dem Vorwochenschluss fort. Es hatte zunächst den Anschein, als ob das Rekordhoch im DAX direkt angelaufen werden könnte. Bis auf 15.482 Punkte stieg der Deutsche Leitindex an, bevor er wieder zum Eröffnungsniveau fiel.

Über diese aktuell sehr volatile Phase ohne nachhaltige Richtung sprachen wir mit unserem Händler Daniel vor dem Mittag:

Damit schaffte es der DAX zum Wochenstart nicht, zum Allzeithoch zu gelangen. Es fehlten im Hoch ganze 20 Punkte.

Ein weiteres heisses Thema ist der Bitcoin, nachdem Elon Musk hat durchblicken lassen, ggf. keinen Bestand mehr an Bitcoins zu halten. Damit fiel der Bitcoin auf ein 3-Monatstief. Wie wirkt sich dies auf die Bitcoin Group aus? Dahingegen stieg Gold auf ein 3-Monatshoch.

Zudem schauten wir auf Bayer und das Ergebnis im Berufungsprozess. Ein endgültiges Urteil ist nicht gesprochen, sodass wir erneut Schwäche in der Aktie sehen. Unser Händler Daniel verweist bereits auf den nächsten Termin im Anklageverfahren.

Der DAX fiel bis zum Nachmittag bis auf 15.353 Punkte zurück und konnte erst dann wieder etwas an Stärke gewinnen. Aus Mangel an Wirtschaftsdaten hielt sich die Volatilität in Grenzen und ging mit 130 Punkten auf ein normales DAX-Niveau zurück.

Dies ist an den Tagesparametern deutlich zu sehen:





Eröffnung 15.432,34 Tageshoch 15.482,23 Tagestief 15.353,66 Vortageskurs 15.416,64 Schlusskurs 15.396,62





Ohne klaren Tagestrend formierte sich das Intraday-Chartbild folgendermaßen:





Nachbörslich wurde die 15.400 zurückerobert. Damit steht der DAX für morgen erneut an dieser Schwelle in den Startlöchern.

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Über Bayer berichtete wir bereits im Händlerinterview. Am 19. Mai soll eine nächste Entscheidung im US-Prozess gefällt werden. Bis dahin bleibt die Aktie wohl in der bekannten Range der letzten Handelswochen, konnte heute jedoch leicht zulegen.

Ebenfalls stark gab sich die Deutsche Telekom, nachdem die Vorwoche hier sehr solide Quartalszahlen hervorbrachten. Vor allem die Wachstumsdynamik der US-Tochter T-Mobile begeisterte die Anleger. Im Sog der Quartalszahlen stieg auch noch einmal die Adidas-Aktie an.

Verlierer waren heute erneut Siemens Energie und damit auch Siemens als Mutterkonzern.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Sprung im Tageschart reichte nicht aus, um das Rekordhoch zu erreichen., Im Tageschart könnte dies fast ein Doppel-Hoch darstellen, wenn wir nicht zügig wieder diesen Bereich um 15.500 Punkte anlaufen.

Noch besteht somit die Chance auf einen nachhaltigen Range-Bruch, wie der Tageschart deutlich aufzeigt:

Kann die Wall Street am Abend noch einen weiteren Impuls generieren? Darüber sprechen wir dann morgen mit Daniel Saurenz gleich am Morgen und später mit Andreas Bernstein in der nächsten Schaltung.

