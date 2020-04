NordLB senkt Ziel für Hella auf 27 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella nach den gestrichenen Geschäftszielen für 2020 von 49 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der vom Autozulieferer zurückgezogene Ausblick komme in einer globalen Krise wie der Corona-Pandemie wenig überraschend, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weltweit dürften Autoproduktion und -absatz im laufenden Jahr um bis zu 20 einbrechen. Die Gewinngrößen der Unternehmen sollten prozentual deutlich höher ausfallen, wenngleich sie kaum zu kalkulieren seien./edh/bgf

