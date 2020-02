Ölkonzern OMV fehlt in Rumänien Rechtsrahmen für Milliarden-Projekt Neptun

Wien (Reuters) - Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV vermisst in Rumänien nach wie vor einen klaren rechtlichen Rahmen, um eine Investmententscheidung zu seinem milliardenschweren Gasförder-Projekt Neptun treffen zu können.

Mit dem bisherigen Partner, dem US-Ölkonzern ExxonMobil - der einen Verkauf seines 50-Prozent-Anteils an dem Projekt auslotet - gebe es derzeit keine konkreten Verhandlungen, sagte Upstream-Vorstand Johann Pleininger am Donnerstag. "Es liegt an ExxonMobil hier den Verkaufsprozess zu starten".

Die teilstaatliche OMV hält über ihre rumänische Tochter Petrom 50 Prozent an dem Neptun-Projekt. "An und für sich haben wir mit den 50 Prozent ausreichend Substanz", sagte Pleininger. Interesse an dem gesamten Anteil der Amerikaner habe die OMV jedenfalls nicht, sagte er.