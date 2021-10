Beginen jetzt die entscheidenden Wochen für die weitere Entwicklung des Dax? Nachdem in der vergangenen Woche wieder größere Sorgen aufgekommen sind, stellt sich die Frage nach der weiteren Richtung der weltweiten Indizes. Werden die Weichen Richtung Jahresendrally gestellt, oder verstärken sich die Sorgen vor einer steigenden Inflation und einer Konjunktur die an Schwung verliert? Da es in der neuen Woche nicht sehr viele Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, dürfte der Beginn der Quartalsberichtssaison die Richtung vorgeben.

Nach einem turbulenten Oktober-Auftakt sehen Experten den deutschen Aktienmarkt mit gemischten Gefühlen. In der vergangenen Woche war der Dax fast auf das Mai-Tief von 14 816 Punkten gefallen, fing sich dann aber schnell mit einer postwendenden Rückkehr über die psychologisch wichtige Marke von 15 000 Punkten. Die Frage heißt nun: Kommt eine Jahresendrally oder setzen die Inflations- und Konjunktursorgen den Kursen weiter zu? Weitere Schwankungen gelten unter Experten als wahrscheinlich, die 15 000 Punkte gilt es aber zu verteidigen.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sieht durchaus die Chance, dass die turbulente Handelswoche mit ihrem Schock-Moment am Mittwoch schnell wieder aus den Köpfen der Anleger verschwindet. „Mit der schnellen Rückeroberung der 15 000er Marke und damit auch der 200-Tage-Linie könnte auch der Startschuss für eine Jahresendrally gefallen sein“, so der Experte. Diese Linie gilt als beliebter Indikator für den langfristigen Trend, sie verläuft aktuell bei knapp 15 050 Punkten.

Andere sprechen allerdings von einer gewissen „Herbstmüdigkeit“, die sich unter Anlegern breit macht. So formulierte es Ulf Krauss von Helaba, der auf die zunehmende Nervosität wegen der hohen Inflation und die Sorge verwies, dass die Notenbanken unter diesen Umständen mit ihrer Geldpolitik bald in die Offensive gehen könnten. Für seine Kollegen von LBBW wurden zuletzt zwar Schnäppchenjäger angelockt, die Lage bleibe aber zu unübersichtlich, um Entwarnung geben zu können.

Fakt ist nämlich, dass es für die jüngsten Belastungsfaktoren weiter keine Lösungen gibt. Angesichts rasant steigender Energiepreise droht die Inflation auf ihrem hohen Niveau zu bleiben, die Industrie kämpft mit ihren Lieferkettenproblemen, der chinesische Immobilienkonzern Evergrande ringt weiter ums Überleben und in den USA wurde ein Zahlungsausfall mit der Anhebung der Schuldengrenze nur vorläufig abgewendet.

Aufschluss über die Inflation wird es am Mittwoch geben, laut Helaba dürfte der US-Preisanstieg dann sehr wahrscheinlich über der 5-Prozent-Marke bleiben. Die Veröffentlichung gilt als letzte vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Anfang November. Langsam drohen auch die Währungshüter unruhig zu werden, die die Preissteigerungen bislang immer als vorübergehend bezeichnet hatten. Laut dem Helaba-Experten Krauss wirkt auch die „EZB nach dem jüngsten Teuerungsanstieg nicht mehr ganz so selbstsicher wie noch im Sommer.“

Ansonsten kommt die Wochenagenda bei den Konjunkturdaten ohne die ganz großen Highlights aus, nachdem die aktuellen Daten vom US-Arbeitsmarkt schon am Freitag veröffentlicht worden waren. Gemischte Zahlen vom Jobmarkt galten vor dem Wochenende mit einer enttäuschenden Stellenzahl aber einer gleichzeitig niedrigen Arbeitslosenquote als schwer zu deuten. „Dieser Arbeitsmarktbericht wird den Notenbankern Kopfzerbrechen bereiten“, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Mögliche Äußerungen von Fed-Mitgliedern dürften daher in den kommenden Tagen auch Beachtung finden.

Stattdessen rückt die nächste Berichtssaison der Unternehmen näher: Wie gewohnt wird diese in den kommenden Tagen in den USA von zahlreichen Banken eingeläutet, unter anderem mit den Dow-Mitgliedern JPMorgan am Mittwoch und Goldman Sachs am Freitag. Bei JPMorgan rechnet Jason Goldberg von Barclays Research mit einem verbesserten Kreditwachstum aber gemischten Trends bei den Gebühreneinnahmen.

Die Termine der kommenden Woche:

MONTAG, DEN 11. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Pressekonferenz mit der Landesleiterin Sabine Nikolaus

DEU: sdm SE, Beginn der Zeichnungsfrist (bis 25.10.21) Börse DüsseldorfDEU: S&T, Capital Markets DayFRA: Airbus, Auslieferungen 09/21PRT: Galp Energia, Q3 Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR10:00 ITA: Industrieproduktion 08/21

SONSTIGE TERMINE08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Autoreifen: Produktion, Umsätze, Außenhandel, Rohstoffe und Preise, Jahre 2020/21

DEU: Ringen um eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl+ 09.00 Fortsetzung der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP+ 11.30 Bundespressekonferenz

10:00 LUX: Auftakt: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister zu Fangmengen für die Ostsee

DEU: Eröffnung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik (bis 15.10.)

DEU: Eröffnung Immobilienmesse Expo Real (bis 13.10.)

14:00 EUR: Fachkonferenz Europäische Zentralbank (EZB) zur Geldpolitik u.a. mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane (bis 12.10.21)

14:30 LUX: Auftakt der mündlichen Verhandlung vor dem Plenum des EuGH zum Schutz des EU-Haushalts bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit

SWE: Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften werden bekanntgegeben

18:00 DEU: Online-Vortrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest: „Faire und wachstumsfreundliche Steuerpolitik – Reformvorschläge für die Post-Merkel-Ära“

DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht Israel

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.)

DIENSTAG, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (10.00 h Call)18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

CHE: Lonza, Capital Markets DayDEU: Munich Re, ESG Day

TERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/2108:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 09/2108:00 DEU: Großhandelspreise 09/2108:00 DEU: Insolvenzen 07/2111:00 DEU: ZEW-Index 10/2112:00 FRA: OECD Frühindikator 09/2112:00 USA: Institute of International Finance (IIF) Fortsetzung Jahrestagung (bis 15.10.) unter anderem mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria, EZB-Ratsmitglied Knot und Fed-Vize-Chairman Clarida15:00 USA: Neue IWF-Konjunkturprognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft16:30 USA: Online-Pk zum Global Financial Stability Report

SONSTIGE TERMINE09:15 DEU: Verhandlung am Landgericht Düsseldorf zum Streit um Sturmgewehr-Großauftrag der Bundesregierung

11:00 DEU: Besuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella+ 10.00 Begrüßung Mattarellas durch Bundeskanzlerin Angela Merkel

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.)

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

DEU: Fortsetzung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik

19:00 DEU: Eröffnung des 25. Internationalen Jahreskongresses der Automobilindustrie. Das Thema lautet „Revolution in der Autowelt: Neue Ideen – Neue Mobilität – Neue Wege“. Dazu wird Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein Grußwort sprechen.

ITA: Virtueller G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan

EUR: EU-Ukraine-Gipfel – Kiew fordert von Brüssel eine Beitrittsperspektive und vor allem mehr Hilfe in der Konfrontation mit Moskau

MITTWOCH, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/2107:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3 Trading Update08:00 GBR: Asos, Jahreszahlen12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q3-ZahlenUSA: Blackrock, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTURCHN: Handelsbilanz 09/21AUS: Opec Ölmarkt-Monatsbericht01:50 JPN: Geldmenge 09/2108:00 DEU: Verbraucherpreise (2. Veröffentlichung) 09/2108:00 GBR: BIP 08/2108:00 GBR: Handelsbilanz 08/2108:00 GBR: Industrieproduktion 08/2111:00 EUR: Industrieproduktion 08/2111:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR13:00 USA: MBA Hypothekenanträge14:30 USA: Durchschnittliche Stundenlöhne 09/2114:30 USA: Realeinkommen 09/2114:30 USA: Verbraucherpreise 09/2120:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21/22.09.2122:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2021

11:30 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich der Herbsttagungen von IWF und Weltbank mit dem BdB-Präsidenten, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig.

13:00 DEU: Online-Pressegespräch zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit dem seit August amtierenden Bafin-Präsidenten Mark Branson und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies

DEU: Fortsetzung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik

DEU: Fortsetzung 25. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie12.30 h Pk

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21)+ 14.15 Uhr MESZ Pressekonferenz mit Weltbank-Chef David Malpass+ 15.00 Uhr MESZ Pressekonferenz mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa+ 15.45 Uhr MESZ G20-Finanzministertreffen+ 21.00 Uhr MESZ Pressekonferenz nach dem Treffen der G20-Finanzminister

DONNERSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)11:55 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen13:30 CHE: Swiss Re, Medienkonferenz zur Baden-Baden-Konferenz13:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen17:40 CHE: Temenos, Q3-Zahlen22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen23:30 GBR: Rio Tinto, Q3 Operation Report

DEU: Hannover Rück, InvestorentagUSA: U.S. Bancorp, Q3-ZahlenUSA: Asos, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTURDEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/2103:30 CHN: Verbraucherpreise 09/2106:30 JPN: Industrieproduktion 08/21 (2. Veröffentlichung)09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung)14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)14:30 USA: Erzeugerpreise 09/2117:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Vorsteuerabzug bei gemischt genutztem Vermögen

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Strafbemessung bei Verstößen gegen staatliches Glücksspielmonopol

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur finanziellen Abgeltung für nicht genommenen Urlaub

DEU: Fortsetzung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21)+ 18.00 Klimawandel-Panel u.a. mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), US-Finanzministerin Janet Yellen, Prinz Charles+ 19.00 Debatte zur globalen Wirtschaft u.a. mit IWF-Chefin Kristaline Georgiewa

HINWEISHKG: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: VAT, Q3 Trading Update08:00 EUR: ACEA Pkw-Neuzulassungen 09/2112:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen14:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/2108:45 FRA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung)10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung)11:00 EUR: Handelsbilanz 08/2114:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/2114:30 USA: Empire State Index 10/2114:30 USA: Export- und Importpreise 09/2116:00 USA: Lagerbestände 08/2116:00 USA: Universität Michigan Index 10/21

EUR: Moody’s Ratingsergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE09:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien

09:45 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt Nachbarschaftsstreit aus NRW um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze

DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu politischen Gesprächen in Belgien

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21)+ 17.00 Diskussion zur Bedeutung des Welthandels, u.a. mit den Chefs von Weltbank und Welthandelsorganisation WTO

DEU: Fortsetzung und Abschluss ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik

EUR: Eurex Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen

