onvista Mahlzeit: Corona-Sorgen werden wieder größer – Tesla, Wirecard, Hellofresh und sollten Dividenden-Jäger heute noch bei Gazprom zuschlagen?

Die Corona-Sorgen sind zurück an den Märkten! Die Frage ist nur mit welcher Wucht treiben sie jetzt die Indizes zurück. Besonders die zuletzt sehr gut gelaufenen Tech-Werte stehen seit Wochenanfang unter Druck. In den USA haben die Schwergewichte Amazon, Microsoft, Apple & Co am Montag kräftig Federn gelassen. Anleger die früh genug auf die Aktien gesetzt haben, dürfte die Rückschläge allerdings gelassen zur Kenntnis nehmen, schließlich hat die Nasdaq als erster Index der prominenten US-Vertreter mehr als nur ein neues Allzeithoch in diesem Jahr erklommen.

Siemens und SAP kooperieren ab sofort im Bereich Unternehmenssoftware, Gerresheimer hat seine Zahlen für das 2 Quartals vorgelegt und bei Wirecard könnte die Trickserei noch größer sein, als bisher angenommen. Haben Insider kurz vor dem Crash die Seiten gewechselt und Hedge-Fonds das Ergebnis von EY gesteckt?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

