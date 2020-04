In dieser Woche mussten die Märkte einiges verdauen: Zum Beispiel den Schock am Ölmarkt. Zum ersten Mal in der Geschichte rutschte der WTI-Preis für einen Monatskontrakt ins Minus. Die aktuelle Fördermenge trifft auf eine sehr schwache Nachfrage und das hat zu dieser kuriosen Situation geführt, welche die Märkte überhaupt nicht lustig fanden.

Eine Panne auf der Internetseite der WHO hat Zweifel an dem Gilead Medikament Redemsivir aufkommen lassen und hat sowohl den Kurs von Gilead als auch die Märkte allgemein unter Druck gesetzt. Auf das Medikament des US-Pharmakonzerns beruhen große Hoffnungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Wirecard hingegen konnte unter der Woche mit guten Nachrichten aufwarten. Auch die Aktie von BioNTech stand im Fokus der Anleger, nachdem das deutsche Biotechunternehmen das Go für eine klinische Testphase für einen Impfstoff in Deutschland bekommen hat. Das Beyond Meat Produkte jetzt auch in China zum Einsatz kommen, verhalf dem Papier des amerikanischen Produzenten von Fleischersatzprodukten ebenfalls auf die Sprünge.

Daher ist das Musterdepot von Redaktionsleiter Markus Weingran im Gegensatz zum Dax mit einem Plus aus der Woche gegangen und konnte seine Verluste weiter verkleinern. Auch, weil die Neuaufnahme, die er unter der Woche getätigt hat, sich ganz gut geschlagen hat.

Hier können Sie die Sendung der vergangenen Woche noch einmal Anschauen:

Donnerstag: Dax vor US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig - Daimler, BioNTech, ProSieben und hat Wirecard den finalen Befreiungsschlag geschafft?

Mittwoch: Ölpreis bleibt Unsicherheitsfaktor für den Dax - Netflix, Nel, Infineon und die Aktie von BioNTech geht wieder Steil

Dienstag: Dax leidet unter Ölpreisschock - SAP, Wirecard, Sartorius und ein kleiner Zock geht an den Start

Montag: Dax ist hin und hergerissen - Tesla, Wirecard, Ceconomy und ist der schwedische Pendant von Drägerwerk die bessere Wahl?

