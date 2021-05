onvista Mahlzeit: Dax bleibt auf hohem Niveau – Nvidia, BYD, Shell, Bayer, Nel und Cummins unterstreicht seine hohen Ambitionen beim Thema Wasserstoff

Replaced by the video

Der Dax ist direkt mit einem neuen Allzeithoch in die verkürzte Handelswoche gestartet. Allerdings ist dem deutschen Leitindex danach etwas die Puste ausgegangen. Insgesamt steht unter den vergangenen 4 Handelstagen jedoch ein Plus von etwas mehr als einem halben Prozent und das Dienstag erreichte Allzeithoch liegt weiterhin in Greifweite.

Bayer hat in dieser Woche die nächste Schlappe vor Gericht einstecken müssen. Jetzt dürfte den Leverkusenern wohl endgültig klar sein, dass sie mit der bislang eingeschlagenen Strategie nicht zum Erfolg kommen werden und das Thema Glyphosat zu den Akten legen können. Es wird spannend wie viel Geduld die Anleger beim nächsten Anlauf haben.

Während die Preise für Kryptowährungen Ping-Ping spielen, ist der Goldpreis in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit längere Zeit wieder über die Marke von 1.900 Dollar geklettert. Zieht Silber jetzt nach und welchen Anhaltpunkt dafür bietet die Gold-Silber-Ration?

Die Woche mit onvista Mahlzeit – Schnell auf den Punkt informiert!

Donnerstag: Dax will wieder nicht - Nvidia, Shell, Merck und Bayer scheint nicht schlauer zu werden!

Mittwoch: Dax tritt auf der Stelle - BYD, Meyer Burger, RWE und Goldpreis knackt die 1.900 Dollar

Dienstag: Dax mit neuem Allzeithoch - Square, Abivax HeidelbergCement, Deutsche Bank und Cummins schickt Nel-Aktie auf erneute Talfahrt

Montag: Feiertag

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de