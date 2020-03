onvista Mahlzeit: Dax ist hin- und hergerissen – Bayer, Lufthansa, Daimler und Bosch beschert PowerCell Millionen-Euro-Auftrag

Die USA geraten zunehmend in den Mittelpunkt der Corona-Pandemie. Donald Trump mahlte am Wochenende ein düsteres Bild und bereitete sein Land auf etwa 100.000 Todesfälle durch das Covid-19-Virus vor. Der Dax reagierte auf die dramatischen Zahlen und drehte kurz nach Handelsstart ins Minus. Allerdings stoppte der Leitindex seine Talfahrt auch wieder und ist seitdem hin- und hergerissen zwischen Plus und Minus.

Gute Nachrichten gibt es heute von Bayer und sie drehen sich mal nicht, um den Unkrautvernichter Glyphosat. Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer fordert Steuererleichterungen beim Autokauf und eine Steuererhöhung ab 1. April könnte der Lufthansa noch mehr Steine in den Weg legen.

