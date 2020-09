onvista Mahlzeit: Dax mit schwachem Wochenabschluss – Bayer, Peloton, Vow und Hindenburg Research sieht in Nikola die nächste Wirecard

Gefühlt war eine schwierige Woche im Dax. In Zahlen war es jedoch eine gute Woche. Obwohl der deutsche Leitindex heute vor dem Wochenende im Minus liegt, dürfte er die Handelswoche mit einem Plus von über 2 Prozent beendet. Besonders der Kurssturz an der Wall Street hinterlässt gemischte Gefühle. War es nur eine kurze heftige Korrektur oder der Beginn eines länger dauernden Ausverkaufs?

Bayer vermeldet heute Fortschritte im Glyphosat-Vergleich und ist einer der wenigen Lichtblicke am deutschen Markt. Da die Nachrichtenlage heute erneut sehr dünn ist, bestimmen erneut Analysten-Kommentare das Geschehen. Während Fuchs Petrolub gelobt wird, sieht es bei Evonik und Aurubis anders aus.

Der Aufreger des Tages ist aber mit Sicherheit ein Artikel des Short-Sellers Hindenburg Research zu Nikola Corp. mit der Überschrift: „Wie man einen Ozean von Lügen in eine Partnerschaft mit dem größten amerikanischen Autobauer ummünzt!“

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de