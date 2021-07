onvista Mahlzeit: Dax ohne Schwung – Fireeye, Shell, Lufthansa und Probleme bei Didi ziehen auch Tencent sowie Prosus kräftig nach unten

Replaced by the video

Eine Cyberattacke und ein Verbot beschäftigen heute die Börsen. Ein Hacker-Angriff auf die US-Firma Kaseya sorget für einige ratlose Gesichter. So mussten in Schweden zum Beispiel 800 Coop-Läden schließen, da die Kassen-Systeme nicht mehr funktionierten. Auch andere Firmen rund um den Globus scheinen betroffen zu sein. Damit rücken die börsennotierten IT-Sicherheits-Konzerne weiter in den Fokus. Fireeye wurde von Kaseya beauftragt sich der Problems anzunehmen. Die Hacker verlangen ein Lösegeld von rund 60 Millionen Euro in Bitcoin.

Nach dem gelungenen Börsenstart von Didi ziehen jetzt dunkle Wolken auf. Die Behörden in Peking haben ein Download der App verboten und sie aus den entsprechenden Stores rausgenommen. Begründung: Didi hätte unerlaubte Daten gesammelt. Sollte das Verbot längere Zeit bestehen, dann dürfte es sich auf der Umsatzseite bemerkbar machen. Zum Glück für den chinesischen Uber-Konkurrenten haben die US Börsen heute geschlossen. Vielleicht haben sich die Gemüter morgen wieder ein wenig beruhigt. Heute jedenfalls bekommen das Verbot auch Tencent und Prosus zu spüren.

Daimler ist eine neue Kooperation bei den Produktion von Ladesäulen eingegangen, Fraport profitiert von einem Übernahmeangebot und K+S ist aufgrund der hohen Kali-Preise weiterhin gefragt.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de