onvista Mahlzeit: Dax startet freundlich in die Woche – Peloton, Daimler, Bayer, Morphosys und Musterdepot 2022 startet mit 6 Werten

Obwohl in dieser Woche gleich 4 Notenbanken ihre Sitzungen haben, geht der Dax frisch ans Werk. Gegen Mittag liegt er rund 1 Prozent im Plus. Neben den Sitzungen der Bank of England, Bank of Japan und der EZB wird in dieser Woche natürlich das Hauptaugenmerk auf der Sitzung der amerikanischen Notenbank liegen. Welchen Kurs wird Jerome Powell einschlagen? Mittlerweile geht der Markt davon aus, dass die Fed das Tapering schneller beendet wird als bislang angenommen.

Peloton hat sehr schnell und gut auf die ersten Szene der neuen Staffel von „Sex in the City“ reagiert. Achtung Spoiler-Alarm! Wer nichts über die erste Folge der neuen Staffel erfahren möchte, der sollte von Minute 5 bis Minute 7 wegschauen. Wen die Aktie interessiert, der sollte allerdings reinschauen.

Heute startet das Musterdepot 2022. Die Regeln sind die gleichen wir vergangenen Jahr. 20 Werte in etwas gleicht gewichtet und das Depot wird 2022 nicht verändert. Das Depot von 2021 liegt unter diesen Voraussetzung gute 25 Prozent im Plus. Heute werden die ersten 6 Werte in das neue Musterdepot eingebucht.

Pfizer tätigt eine neue Übernahme, Daimler Truck wird von vielen Analysten empfohlen und bei Bayer steht heute eine wichtige Entscheidung vor dem Supreme Court an.

