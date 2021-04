onvista Mahlzeit: Dax weder Fisch noch Fleisch – Levi, MTU, Tui und Netflix macht mit neuem Sony-Deal AMC das Leben wohl noch schwerer

Replaced by the video

Auch heute kann sich der deutsche Leitindex nicht so richtig entscheiden welche Richtung er einschlagen möchte. Nach einem schwachen Start in den Tag hat er sich gegen Mittag zumindest zurück ins Plus gekämpft. In den USA sind die Big-Techs wieder im Aufwind und haben dafür gesorgt, dass der S&P 500 mit einem neuen Rekord-Stand aus dem Handel gegangen ist. Der Dax scheint dem Braten aber noch nicht so recht zu trauen, da die Stimmen, die nach einer deutlichen Korrektur schreien, immer lauter werden.

Die Kurse am deutschen Markt werden heute in erster Linie von den Analysten-Empfehlungen gemacht. Puma und Dermapharm können hiervon deutlich profitieren. Auch Daimler und BMW sind nach Hochstufungen der Kursziele gefragt. Ansonsten geht es eher ruhiger zu am deutschen Markt zu. Vor der anstehenden Quartalsberichtssaison will sich wohl keiner dieser Woche zu weit aus dem Fenster lehnen.

