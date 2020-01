onvista-Mahlzeit: Dax will einfach nicht – Beiersdorf, Wirecard, RWE und geht es mit dem Tesla-Kurs jetzt bergab?

Das Allzeithoch im deutschen Leinindex bleibt zwar in Reichweite, aber richtige Anstalten es zu knacken, macht der Dax nicht. Auch heute tritt das Börsenbarometer auf der Stelle und schwankt zwischen grünen und roten Vorzeichen.

Wirecard hingegen stemmt sich weiterhin gegen den schwachen Trend und legt weiter zu. Auch die Aktie von RWE liegt heute deutlich im Plus. Der Kohleausstieg ist beschlossen und der deutsche Versorger bekommt dafür vom Bund ein ordentliches Trostpflaster. Wie es aussieht und was Markus Weingran jetzt mit der Aktie von Tesla machen würde, dass erfahren Sie in der heutigen Folge.

