onvista Mahlzeit: Neue Billionen lassen Dax alle Sorgen vergessen – Tesla, Wirecard, Zalando und Nel zieht mal schnell eine Kapitalerhöhung durch

Neue Corona-Sorgen? Waren die wirklich da und rechnet heute noch irgendwer mit einer „zweiten Welle“? Wohl eher nicht. Die Notenbanken und die US-Regierung kaufen die Ängste der Anleger einfach weg. Die Bank of Japan stock ihr Hilfsprogramm um 300 Milliarden Dollar auf eine Billion auf. Donald Trump will ein neues Konjunkturpaket in der gleichen Höhe auflegen und die Fed kauft jetzt unter bestimmten Bedingungen auch Unternehmensanleihen. Die Geldflut scheint keine Grenzen zu kennen und die Kurse ziehen wieder unbekümmert an. Die kurze Panik-Attacke im Dax scheint beendet zu sein.

Daimler und Bayer profitieren heute von Hochstufungen, Wirecard kooperiert mit dem größten russischen Online-Einzelhändler und Vonovia will weiter expandieren. Nachdem es zum Wochenstart recht ruhig war, gibt es heute wieder einige Nachrichten zum Einordnen. Bei Zalando macht der langjährige Großinvestor Kasse und Nel hat mal eben eine Kapitalerhöhung durchgepeitscht.

