Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: va-Q-tec AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu va-Q-tec AG

Unternehmen: va-Q-tec AGISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2021 Kursziel: 42,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Niklas Bentlage

va-Q-tec nach starkem Q1 hinsichtlich der Jahresziele voll im Plan

va-Q-tec hat heute Finanzkennzahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die umsatzseitig im Rahmen unserer Prognosen und ergebnisseitig oberhalb unserer Erwartungen liegen und damit eine solide Basis für das angestrebte Wachstum in diesem Geschäftsjahr darstellen.

Wachstum im Produkt- und Systemsegment besonders stark: Mit 22,4 Mio. Euro stieg der Erlös von va-Q-tec in Q1 um 27,1% gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit lag der Umsatz nur marginal unter unserer Prognose (MONe: 22,5 Mio. Euro) und das Unternehmen befindet sich u.E. voll im Plan, das obere Ende der avisierten Umsatzspanne (90-100 Mio. Euro) zu erreichen, insbesondere da mit zunehmender Dynamik bei der Impfstoffdistribution die Topline in Q2 und Q3 nochmals deutlicher zulegen dürfte. Besonders stark fiel wie von uns erwartet das Wachstum im Systemsegment aus, das mit 6,8 Mio. Euro Umsatz einen Zuwachs von 42,4% gegenüber dem Vorjahr erzielte. Treiber hierfür ist u.a. die hohe Nachfrage nach der Einwegcontainerlösung (va-Q-pal SI), die sich speziell für den Impfstofftransport in abgelegene Regionen eignet. Aber auch das Produktsegment verzeichnete mit 6,3 Mio. Euro (+49,9% yoy) einen äußerst gelungenen Start in das Jahr 2021 und profitierte dabei mitunter von dem im März neu eingeführten EU-Energieeffizienzlabel für Kühl- und Gefriergeräte. Lediglich das Dienstleistungssegment verpasste in Q1 eine zweistellige Wachstumsrate knapp (8,8 Mio. Euro; +8,5% yoy). Grund hierfür ist u.a., dass sich ein Großkunde in Folge der hohen Frachtkosten für die Einweglösung von va-Q-tec entschieden hat, anstatt die Container zu mieten. In den kommenden Quartalen dürfte das Segment jedoch ebenfalls von den hochlaufenden Umsätzen im Zusammenhang mit der Impfstoffdistribution profitieren.

EBIT überrascht positiv: Mit 1,4 Mio. Euro EBIT (6,4% Marge) hat va-Q-tec nicht nur den Break-Even deutlich überschritten und unsere Erwartungen (1,3 Mio. Euro) leicht übertroffen, sondern auch belegt, wie skalierbar das Geschäftsmodell ist. Bei einer Steigerung der Gesamtleistung um 39,6% (28,4 Mio. Euro) stiegen der Personalaufwand um lediglich 25,8% und die SBAs sogar nur um 22,6%. Dementsprechend wohl fühlen wir uns derzeit mit unserer Ergebnisprognose für das Gesamtjahr (6,5 Mio. Euro; Marge: 6,4%).

Fazit: Das starke Q1 sollte der Start eines erfolgreichen Jahres für va-Q-tec sein. Angesichts des u.E. in Q2 und Q3 hochlaufenden Geschäfts mit den Corona-Impfstoffen sehen wir die Umsatz- und Margenzielen des Unternehmens als gut erreichbar an. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 Euro.

