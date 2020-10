OTS: Wolt / Delivery Hero Mitgründer Lukasz Gadowski investiert in finnischen ...

Delivery Hero Mitgründer Lukasz Gadowski investiert in finnischen Food Delivery Service Wolt (FOTO) Berlin (ots) -

- Gadowski sieht großes Potenzial im Unternehmen Wolt und möchte das Team mit seiner Investition unterstützen. - Laut Gadowski beliefert Wolt Kunden, Kuriere und Restaurants auf eine Art und Weise, die für alle drei Parteien einen Mehrwert schafft - "Das Team bei Wolt sorgt für den richtigen Food Delivery Service, und sie haben ein enormes Potenzial, eine langfristige Erfolgsgeschichte zu schreiben" so Gadowski. - Wolt startete im August dieses Jahres in Berlin und ist mittlerweile in 23 Länder und über 100 Städten tätig. - Wolt hat bereits insgesamt 267 Millionen Euro an Funding von Investoren erhalten.

Lukasz Gadowski, Serienunternehmer und Mitgründer von Delivery Hero, investiert in das finnische Technologieunternehmen Wolt, das für seinen Food Delivery Service bekannt geworden ist. Das 2014 gegründete und in Helsinki ansässige Unternehmen startete erst vor wenigen Wochen in Berlin auf dem deutschen Markt durch. Die nächsten Expansionsschritte stehen unmittelbar bevor.

Miki Kuusi, CEO und Mitgründer von Wolt , kommentiert: "Bei der Investition in unser Unternehmen geht es nicht primär um das Geld, sondern um die Zusammenarbeit mit Lukasz als Person und seinen weitreichenden Erfahrungen in dieser Branche. Wir wollen die Kunden in Deutschland begeistern und das Unternehmen als eine langfristige und erfolgreiche Marke im Land etablieren. Als einer der Mitgründer von Delivery Hero kennt Lukasz unsere Branche in- und auswendig und weiß aus erster Hand, wie wir unser Ziel am besten erreichen können. Wir sind uns einig, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht und dass Wachstum auf Effizienz und einer langfristigen Perspektive basieren muss."

Lukasz Gadowski sagt: "Ich habe schon länger nach Möglichkeiten gesucht, die Lebensmittellieferservice-Szene in Deutschland zu verbessern. Als meine und Mikis Wege sich kreuzten, war ich sofort beeindruckt und überzeugt von Wolt als Unternehmen. Wolts DNA ist eine Mischung aus Technologie und Effizienz gepaart mit einer Art "Besessenheit" nach Kundenzufriedenheit und operativer Exzellenz zu streben. Ich investiere in Wolt, weil sie einen hochwertigen Lieferservice bieten und das Potenzial haben, eine globale Marke zu werden. Wolt ist ein "Hidden Champion" und gut gerüstet, um die deutschen Kunden in der neuen Food Delivery Service Ära zu bedienen, in der Effizienz und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind."

Wolt ist in den letzten Jahren schnell gewachsen - zuletzt mit dem Eintritt in den deutschen Markt Anfang August. Das 2014 gegründete Unternehmen ist derzeit in 23 Märkten und über 100 Städten aktiv. Der Markteintritt in Deutschland - beginnend in Berlin - übertraf die Erwartungen des Unternehmens. "Berlin war der schnellste und erfolgreichste Start in der Geschichte von Wolt. In keiner anderen Stadt war die Zahl der Aufträge im ersten Monat so hoch wie in Berlin", erklärt Kuusi. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird Wolt in den kommenden Wochen sein Geschäft in Deutschland weiter ausbauen.

Über Wolt

Wolt Enterprises ist ein Technologieunternehmen, das es einfach macht, großartiges Essen zu entdecken und zu genießen - ob zu Hause oder im Büro. Die in Helsinki ansässige Firma ist in 23 Ländern und über 100 Städten tätig und liefert Essen von über 20.000 Restaurants mit über 45.000 Lieferanten aus. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.500 Personen. Geführt wird das Unternehmen von Mitgründer und CEO Miki Kuusi. Wolt ist laut Financial Times (März 2020) das in Europa am zweitschnellsten wachsende Unternehmen und hat bereits über 267 Millionen Euro Funding von Investoren wie ICONIQ Capital, Highland Europe, 83 North, EQT Ventures, Goldman Sachs Equity Partners, Inventure, Lifeline Ventures, Supercell Gründer & CEO Ilkka Paananen und Nokia Vorsitz Risto Siilasmaa erhalten.

Über Lukasz Gadowski

Lukasz Gadowski ist einer der prominentesten Serienunternehmer und Risikokapitalgeber in der europäischen Technologieszene. Zu seiner Erfolgsbilanz gehören die Gründung des Micro-Merchandising-Dienstes Spreadshirt.net und die Mitbegründung des Lieferdienstes Delivery Hero. Außerdem war er am Aufbau von Marken und Unternehmen wie studiVZ, Lieferheld, Mister Spex, Enpal, Miles-Mobility und Volocopter beteiligt.

