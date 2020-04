Palladium: Technisch könnte das Metall wieder durchstarten

Eines der zuletzt beliebtesten Spekulationsobjekte und für die Industrie unerlässliches Metall Palladium wurde in den vergangenen Wochen ordentlich durchgeschüttelt, dabei reichte die Spanne von 1.490 bis an 2.880 US-Dollar. Nach dem ersten heftigen Einbruch auf die untere Ebene gelang es kurzzeitig in den Bereich von 2.450 US-Dollar zuzulegen, anschließend stellte sich aber wieder eine Verkaufswelle zurück auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 1.859 US-Dollar sowie den 200-Tage-Durchschnitt ein. Um diesen schwankt das Metall jetzt herum und weist seit den Rekordhochs aus Ende Februar einen intakten Abwärtstrend auf. Unter technischen Gesichtspunkten wurde mit den letzten Abschlägen eine dreiwellige Konsolidierung abgeschlossen, so dass sich die Erholung seit Mitte März schon bald auf ein frisches Niveau aufwärts bewegen könnte. Zwar bleiben derartige Ansätze aufgrund der Unvorhersehbarkeit noch hoch riskant, aus technischer Sicht wären jedoch frische Monatshochs durchaus vorstellbar.

Aktivität bleibt hoch

Auf aktuellem Kursniveau sollten sich Anleger zunächst von der Seitenlinie aus das Handelsgeschehen ansehen. Erst wenn Palladium zurück über die Marke von mindestens 2.150 US-Dollar zurückkehrt, wird ein Lauf in Richtung 2.300 und schließlich die Märzzwischenhochs bei 2.450 US-Dollar wahrscheinlich. Für diesen Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat des WKN VP21C0 zum Einsatz kommen, dass mit einem Hebel von derzeit 30,0 ausgestattet ist und eine überdurchschnittliche Rendite ermöglicht. Rutscht Palladium hingegen unter seine Apriltiefs von 1.837 US-Dollar ab, müsste zwangsläufig noch einmal mit einem Test der Märztiefs bei 1.490 US-Dollar gerechnet werden.

Palladium Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.020 // 2.100 // 2.165 // 2.233 Unterstützungen: 1.965 // 1.922 // 1.859 // 1.800

Fazit

Während in Europa und den USA die Pandemiewelle weiterhin tobt, ist im asiatischen Raum eine Verbesserung erkennbar. Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, könnten findige Investoren bereits wieder auf der Long-Seite unterwegs sein und den Palladiumpreis demnächst deutlich anschieben. Aus technischer Sicht kann jedoch erst oberhalb von 2.100 US-Dollar ein Anstieg an 2.300 bzw. 2.450 US-Dollar gelingen. Für dieses Szenario könnten sich Anleger dann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP21C0 berufen und dabei eine Rendite von 200 Prozent erzielen. Zur Orientierung dürfte der Schein dann im Bereich von 3,78 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung ist unterhalb des EMA 200 anzusetzen. Mit überdurchschnittlichen Schwankungen sollte aber weiterhin gerechnet werden, auch eine engmaschige Beobachtung des Titels wird vorausgesetzt.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP21C0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,53 - 0,65 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 1.939,70 US-Dollar Basiswert: Palladium (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.939,70 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.998,48 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 3,78 Euro Hebel: 30,0 Kurschance: + 200 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

