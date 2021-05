PAYPAL - Zahlen gefallen, Aktie springt nach oben

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 247,400 $ (NASDAQ)

PayPal übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD die Analystenschätzungen von 1,01 USD. Der Umsatz liegt mit 6,03 Mrd. USD über den Erwartungen von 5,9 Mrd. USD.

Credit Suisse erhöht Kursziel für PayPal von $310 auf $315. Outperform.

Diese Zahlen gab PayPal gestern nachbörslich bekannt. Die erste Reaktion fällt sehr positiv aus. Nach einem Schlusskurs bei 247,40 USD wird die Aktie aktuell bei 259,84 USD getaxt.

Die PayPal-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 16. Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 309,14 USD. Anschließend korrigierte der Wert ausführlich. Mit dem Ausbruch vom 07. April über 254,39 USD schien diese Korrektur zu Ende zu sein. Die anschließende Rally stoppte aber bereits bei 277,86 USD. Mit dem Fall unter 259,27 USD ergab sich am Dienstag sogar ein kleines Verkaufssignal. Dieses Signal könnte nach den Zahlen negiert werden.

Kaufwelle möglich, wenn ...

Etabliert sich die PayPal-Aktie nach den aktuellen wieder über 259,27 USD, dann wäre ein Anstieg in Richtung 277,86 USD und 309,14 USD möglich. Sollte die Aktie aber an dieser Hürde scheitern, könnte es kurzfristig zu Abgaben in Richtung 237,00-236,75 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit 08. März kommen.

