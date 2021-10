PHILADELPHIA SEMICONDUCTOR (SOX) - Wann bietet sich ein Einstieg in Halbleiterwerte an?

Der Sox befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Nach einem Korrekturtief bei 1.233,97 Punkten im März 2020 startete eine besonders steile Rallyphase. Diese führte den Index im Februar 2021 auf ein Zwischenhoch bei 3.269,02 Punkten.

Seit diesem Hoch bewegt sich der Index zwar weiter nach oben. Das Tempo der Aufwärtsbewegung hat allerdings deutlich nachgelassen. Der Index keilt sich ein.

Am 16. September markierte der Index sein aktuelles Allzeithoch bei 3.484,19 Punkten. Damit notierte er nur wenige Punkte unter der oberen Begrenzung der keilförmigen Bewegung seit Februar. Seitdem gibt der Index deutlich ab. Die kleine Erholung ab 04. Oktober war wohl nur ein Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Mai 2021. Gestern fiel der Index intraday auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung der letzten Wochen, schloss aber minimal über diesem Tief, das bei 3.170,47 Punkten liegt.

Kurzfristig noch weiteres Abwärtsrisiko vorhanden

Die Abwärtsbewegung der letzten Wochen im Sox ist intakt. Dass der Index gestern knapp das letzte Tief halten konnte, ändert daran nichts. Kurzfristig könnte die Bewegung noch in Richtung der unteren Begrenzung der keilförmigen Bewegung seit Februar 2021 weitergehen. Diese liegt heute bei 3.045,52 Punkten. Von dort aus könnte dann eine neue Rally in Richtung 3.484,19 - ca. 3.540 Punkte starten. Sollte der Index allerdings stabil unter 3.045,52 Punkte abfallen, dann würde eine größere Korrekturbewegung in Richtung 2.759,20 Punkte drohen. Dort liegt das Tief aus dem März 2021.

Zusätzlich lesenswert:

SAP - Aktie zieht nach Zahlen an

CROPENERGIES - Aktie nach Zahlen unter Druck

DEUTSCHE BÖRSE - Noch Aufwärtspotenzial vorhanden?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

PHLX Semiconductor

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)