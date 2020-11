RWE: Aktie kämpft sich nach soliden Zahlen doch noch ins Plus

Die schwach gestarteten Aktien des Energiekonzerns haben sich am Donnerstag vorgekämpft und im Plus geschlossen. Sie legten um 0,41 Prozent auf 34,31 Euro zu. Dies reichte für einen der vorderen Platze im Dax, der mit minus 1,2 Prozent unter Gewinnmitnahmen litt.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Entschädigung für den Atomausstieg hatte den Papieren zunächst kaum geholfen. Damit wiederholte sich das Muster der letzten Monate. Seit Juli hatten sich die Papiere mehrfach im Bereich um die 34 Euro festgelaufen. Sämtliche Ausbruchsversuche scheiterten bislang. Erst über 35 Euro würden sie sich wohl freischwimmen, hieß es von einem Händler.

Mit den aktuellen Geschäftszahlen sorgte RWE bei den meisten Experten trotz leicht übertroffener Erwartungen weder für Begeisterung noch für Unmut. So sprach Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler von soliden, unspektakulären Neunmonatsergebnissen. Die leicht positive Überraschung sei vor allem dem recht schwankungsanfälligen Abschneiden im Bereich Supply & Trading – also Beschaffung, Handel und energienahe Finanzdienstleistungen – zu verdanken, so Hoymann. Peter Crampton von Barclays monierte, dass das dritte Quartal weniger gut als das erste und zweite gewesen sei.

Mehr Lob bekam RWE vom Goldman-Sachs-Analysten Alberto Gandolfi, der den Aktien aber ohnehin besonders gewogen ist. Er sieht Spielraum für die Gesamtjahresschätzungen und erwartet ein an Triebfedern reiches Jahr 2021.

In Karlsruhe hatten die Verfassungsrichter nach einer Klage des Energiekonzerns Vattenfall am Morgen entschieden, dass der finanzielle Ausgleich für bestimmte Kraftwerksbetreiber wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima noch einmal komplett neu geregelt werden muss. Auch RWE, selbst nicht verfahrensbeteiligt, sieht seinen Anspruch auf Entschädigungen für die vorzeitige Abschaltung seiner Atomkraftwerke dadurch untermauert.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: 360b / Shutterstock.com