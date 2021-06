SAP: Aktie auf Hoch seit Oktober – kann die Kurslücke bald geschlossen werden?

Nachdem der Software-Gigant SAP im Oktober 2020 durch einen düsteren mittelfristigen Ausblick mit einem Schlag mehr als ein Fünftel seines Börsenwertes verloren hatte, arbeiten die Papiere weiter an einem Comeback. Nach einem starken Monat kann die Aktie im heutigen Handel mit einem Plus von in der Spitze knapp 1 Prozent auf 121,08 Euro das Zwischenhoch von April hinter sich lassen und hat zuletzt wieder so viel gekostet wie zuletzt Ende Oktober 2020.

In diesem Jahr läuft es wieder besser. Der Kurs befindet sich seit April im Aufwind. Bei etwas über 124 Euro wäre die Kurslücke von Ende Oktober endgültig geschlossen. Zuletzt wurden SAP zu 120,68 Euro gehandelt, ein Plus von 0,6 Prozent.

Werbung Knock-Outs zur SAP Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: 360b / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!