SAP - Hier war der Deckel drauf

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 121,920 € (XETRA)Monatschart

Die Aktie des Walldorfer Software-Konzerns war einer DER Highflyer im deutschen Börsenbarometer in den vergangenen Jahren, wie ein Blick auf den Monatschart unschwer belegt. Auch das Kalenderjahr 2019 war ein Gutes für die Aktionäre: Ausgehend vom Januartief bei 84 EUR legten die Titel in der Spitze über 40 EUR zu und kletterten zeitweise bis an die 125 EUR-Marke.

Wie ist die kurzfristige Situation im Tageschart einzustufen?

SAP Aktie Chartanalyse (Monatschart)Tageschart

Der übergeordnete Aufwärtstrend ist natürlich vorerst unverändert weiter intakt, dennoch ist hier aktuell Vorsicht geboten auf der Longseite: Im Bereich 125 EUR ist der Wert zuletzt mehrfach gescheitert, so lange dieser Horizontalwiderstand an dieser Marke nicht überboten werden kann, muss tendenziell mit einer größeren technischen Korrektur der Aktie gerechnet werden.

Werbung Knock-Outs zur SAP Aktie Kurserwartung SAP-Aktie wird steigen SAP-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Ein prozyklisches Verkaufssignal wäre ein Tagesschluss südlich des EMA50 im Tageschart. Dieser notiert aktuell im Bereich 119,81 EUR. Innerhalb der Spanne 119,81 EUR auf der Unter- und 125 EUR auf der Oberseite ist die SAP-Aktie kurzfristig als "neutral" einzustufen. Innerhalb dieser Handelsspanne besteht für mittelfristig agierende Marktteilnehmer kein Handlungsbedarf.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

SAP Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)