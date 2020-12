SARTORIUS - Ist der Hype vorbei?

Enttäuschend verläuft die aktuelle Handelswoche für Anleger in der Sartorius AG. Das Unternehmen bietet Labor- und Prozesstechnologie an und war mit diesem Geschäftszweig ein großer Gewinner in der Corona-Krise. Ausgehend vom Zwischentief bei 164,20 EUR erreichte die Aktie bereits Ende April ein neues Allzeithoch und baute dieses bis zuletzt auf 416,80 EUR weiter aus. Seit Jahresbeginn verteuerte sich die Aktie mit diesem Hoch um weit mehr als 100 %.

Wie bereits geschrieben, kann die Aktie aktuell aber nicht mehr vom guten Marktumfeld profitieren. Die Nachricht über einen möglichen Corona-Impfstoff Anfang November schlug auch bei Sartorius ein wie eine Bombe, aber aus Sicht der Anleger in die falsche Richtung. Die Kurse brachen am 9. November Intraday um fast 70 EUR ein. In den folgenden Tagen entpuppte sich der Preisbereich um 350 EUR aber als Unterstützung und genau diese Unterstützung kommt aktuell unter Druck. Dies ist umso erstaunlicher, als dass wir im Markt in den vergangenen Tagen dynamisch anziehende Kurse gesehen haben. Sartorius ist damit kurzfristig eindeutig als Underperformer unterwegs.

Ist die Aktie zu teuer?

In der Sartorius-Aktie stehen die Zeichen momentan auf Sturm. Es muss zwar noch nicht von einem großen Bärenmarkt ausgegangen werden, die Aktie scheint jedoch Konsolidierungs- bzw. Korrekturbedarf zu haben. Sollten 344,80 EUR nachhaltig gebrochen werden, ist mit einem Test von ca. 315 EUR zu rechnen. Dort würde man auf einen möglichen Unterstützungsbereich treffen.

Eine kurzfristige Stabilisierung um 350 EUR würde den Bullen hingegen zumindest temporär noch einmal etwas Luft verschaffen. Ab ca. 372 EUR könnte es jedoch schon wieder schwerer für diese werden, da hier die ersten Widerstände zu finden sind. Diese müsste nachhaltig überwunden werden, um ein neues Hoch anzusteuern.

Sartorius AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)