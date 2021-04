Schaeffler: Stifel vermiest mit Abstufung die Stimmung – bessere Geschäftsdynamik bereits eingepreist

Nachdem es am Vortag noch deutlich bergauf gegangen war, hat eine Abstufung die Euphorie bei der Schaeffler-Aktie jäh abgewürgt. Die Papiere verloren am Vormittag fast 3 Prozent auf 8,02 Euro und gehörten damit zu den schwächsten SDax-Werten. Am Vortag hatten sie nach unerwartet guten vorläufigen Quartalszahlen des Autozulieferers und Industriekonzerns in der Spitze um mehr als zweieinhalb Prozent zugelegt und damit soviel gekostet wie zuletzt im Februar 2020.

Stifel stuft ab

Das Investmenthaus Stifel stufte die Schaeffler-Papiere nun aber von „Buy“ auf „Hold“ ab. Nach dem starken ersten Quartal erschienen eine kurzfristig bessere Geschäftsdynamik und eine wahrscheinliche Ausblicksanhebung schon eingepreist, schrieb Analyst Alexander Wahl. Entsprechend schwerer werde es für den Auto- und Industriezulieferer, die gestiegenen Markterwartungen zu übertreffen.

