SDax: Großes Stühlerücken – gleich 11 neue Mitglieder – Börsenneulinge Suse, Synlab und About You ziehen ein

Der Small-Cap -Index begrüßt sogar noch ein neues Mitglied mehr als der Dax. Gleich elf neue Unternehmen werden in Kürze im SDax ihr Debut feiern. Unter den zahlreichen Neuzugängen, die am 20. September in den Nebenwerte-Index der Dax-Familie einziehen, sind gleich drei Frischlinge an der Börse dabei. Dies sind das Software-Unternehmen Suse , der Laborspezialist Synlab und der Internet-Modehändler About You , wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte.

5 Fahrstuhlaktien

Fünf Platztausche gibt es zudem mit dem MDax der mittelgroßen Unternehmen: Der Sendemasten-Betreiber Vantage Towers , der Recycling-Spezialist Befesa , der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich , der Finanzdienstleister Hypoport und der Online-Tierbedarfshändler Zooplus steigen in den Index der mittelgroßen Werte auf

Im Gegenzug müssen der Baukonzern Hochtief , der Antikörperspezialist Morphosys , Nordex und Encavis aus der Neue-Energien-Branche sowie die Shop Apotheke in den SDax absteigen.

Weitere drei Unternehmen, die in Kürze den SDax kommen, sind der IT-Konzern Secunet , der im vergangenen Jahr schon einmal kurz dort vertreten war. Zudem werden der Vakuum- und Werkstofftechnik-Spezialist PVA Tepla und der Baustoffe-Hersteller Sto aufgenommen.

Aus dem SDax Ausscheiden müssen zugleich Vossloh , Borussia Dortmund , Medios , Süss Microtec , ElringKlinger und HHLA .

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: travelview /Shutterstock.com