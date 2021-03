Shop Apotheke: Abverkauf geht weiter – Aktie rauscht durch wichtige Chart-Unterstützungen

Für die Aktien von Shop Apotheke geht es vorerst weiter abwärts. Im Tief verloren sie im heutigen Handel 7,69 Prozent auf 175,20 Euro und waren schwächster Wert im MDax. Damit summiert sich das Kursminus der vergangenen drei Handelstage bereits auf gut 14 Prozent. Seit dem Rekordhoch Mitte Februar büßten sie fast 30 Prozent an Wert ein. Am Mittwoch hatten die Papiere der Online-Apotheke zudem die 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen, die als Indikator für den mittelfristigen Trend angesehen wird.

Die Titel der Shop Apotheke leiden seit einigen Wochen unter zunehmenden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Dies treibt Aktien von Unternehmen, die in den Hochzeiten der Krise gute Geschäfte machten wie der Internet-Arzneihändler in die Defensive. Zusätzlich hatte am Mittwoch laut Börsianern der Ausblick für das laufende Jahr den Anlegern auf die Stimmung geschlagen.

Shop Apotheke: Sind die rosigen Zeiten erstmal vorbei? Online-Medikamentehändler kündigt langsameres Wachstum an - das kommt am Markt schlecht an

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: xalien / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!