Shop Apotheke: Neues Rekordhoch dank Jefferies-Kaufempfehlung – Marktanalyse sieht noch deutlichen Spielraum nach oben

Für die Aktie von Shop Apotheke sind die momentan herrschenden Zeiten ein Umfeld mit gewaltigem Potenzial. Die Papiere des Corona-Krisengewinners sind am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Jefferies erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze legten sie im frühen Handel bis auf 97 Euro zu. Zuletzt führten sie den Nebenwerteindex SDax noch mit einem Plus von 7,5 Prozent an.

Da die Menschen seit dem Beginn der Corona-Krise tendenziell mehr Medikamente kaufen, den Gang in die Filialapotheke aber gerne vermeiden, erhält der Online-Handel derzeit viel Zuspruch. Insofern gilt die Online-Apotheke als ein Gewinner der Pandemie. Seit ihrem Corona-Krisentief von Mitte März bei 36,90 Euro haben sie um fast 160 Prozent zugelegt.

Charttechnisch bleibt das Momentum weiterhin stark, alle Trendlinien weisen richtung Norden. Während der Corona-Crash im März dem Gesamtmarkt einen hohen Tribut abverlangt hat, konnte die Shop-Apotheke Aktie enormen Aufwind verzeichnen.

Analyst sieht noch eine Menge Spielraum nach oben

Jefferies-Analyst Alexander Thiel sieht mittelfristig nun noch Luft bis zu seinem Kursziel von 120 Euro und nahm die Bewertung der Papiere daher mit „Kaufen“ auf. Eine Analyse des deutschen Apothekenmarktes habe das immense Potenzial für Wachstum und Gewinnmargen verdeutlicht, erklärte der Experte in einer aktuellen Studie. Zudem seien die Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten in Kontinentaleuropa hoch. Ein weiterer Kurstreiber sei die Einführung des E-Rezepts.

Noch optimistischer ist Analyst Daniel Grigat vom Investmenthaus Mainfirst. Erst jüngst schraubte er sein Kursziel auf 140 Euro nach oben und verwies ebenfalls auf die Wachstumsperspektiven. Zudem habe sich der Finanzvorstand des Konzerns während einer Investorenveranstaltung optimistisch mit Blick auf Strategie und Wachstum – vor allem in Deutschland – gezeigt.

Der Arzneimittel-Versandhändler war im Herbst 2016 an die Börse gegangen. Für die Erstzeichner kann sich die Bilanz sehen lassen. Im Vergleich zum Ausgabepreise von 28 Euro hat sich der Kurs in der Spitze fast verdreieinhalbfacht. Mittlerweile bringt es der Konzern auf einen Börsenwert von mehr als 1,3 Milliarden Euro, was einen Platz im oberen Mittelfeld des SDax bedeutet.

