Starker Wochenstart an der Börse

Genau entgegengesetzt zum Wochenausklang startete die neue Handelswoche. Bereits in der Vorbörse wurde die 12.800 zurückerobert und mit Eröffnung des Parketthandels dann die 11.900. Auf diesem Niveau brauchte der DAX erst einmal Zeit zur Orientierung, übersprang jedoch wenig später die 13.000er-Marke und schloss sogar darüber. Was waren dafür die Antreiber?

Schnelle Rückeroberung der Unterstützung

Mit dem Start über 12.800 wurde die Unterstützung der Vorwoche, welche bis auf den Freitag gehalten hatte, schnell zurückerobert. Charttechnisch ein Kaufsignal, welches direkt zum XETRA-Start sichtbar wurde und die Kurse sogar zum Abwärtstrend des Monats trieben. Mit einem Verweilen an der 12.960 brachte sich der Index jedoch nur in Position, weitere Höhen zu erklimmen.

Bereits zum Mittag standen wir an der 13.000 und schaffen wenig später den Sprung an das Hoch der Vorwoche. Erst dort korrigierten die Kurse etwas, blieben jedoch am Nachmittag über der psychologischen Marke von 13.000 Punkten.

Intraday sieht an diese Stärke und vor allem nachhaltige Entwicklung deutlich:

Treiber waren die Meldungen aus den USA im Kampf gegen Corona. Die US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA hat überraschend den Einsatz einer auf Blutplasma basierten Methode als Notfallbehandlung gegen Corona nun zugelassen. Weitere Zulassungsverfahren sollen beschleunigt werden, wie beispielsweise die Impfstoff-Kandidaten von AstraZeneca. Dies trieb global die Hoffnungen auf eine schnelle Gegenwehr im Kampf gegen das Virus an und damit auf eine weitreichende Erholung der Volkswirtschaften.

Mehr als 300 Punkte Gewinn schaffte der DAX an diesem Handelstag per Saldo und damit folgende Eckdaten:

Eröffnung 12.945,97PKT Tageshoch 13.104,31PKT Tagestief 12.924,70PKT Vortageskurs 12.764,80PKT

Auch wenn am Abend keine Fortsetzung der Rallye an der Wall Street stattfand, notierte dennoch der Nasdaq auf neuem Allzeithoch und der DAX stabil über 13.000 Punkten.

Schauen wir nun genauer auf die Aktienwerte im Index.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Viele Verlierer gab es an diesem starken Tag nicht. Hervor stach Delievery Hero, die erstmalig im DAX notierten. Da dies im Vorfeld bereits bekannt war, wurde diese Umschichtung heute eher als Grund für Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kurssteigerungen genutzt.

Über die weiteren Indexveränderungen beim MDAX, SDAX und TecDAX berichteten wir am Morgen in unserem Marktgespräch:

Auf der Gewinnerseite dominierten vor allem die Werte, welche von einer Erholung der Wirtschaft profitieren. Daimler, MTU Aero Engines und BASF waren die Top 3 im DAX.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der angemahnte Aufwärtstrend vom Freitag hat im Chartbild gehalten. Damit kann der Index erneut Stärke aufbauen und den gescheiterten Versuch in der Vorwoche, sich über 13.000 Zählern zu etablieren, noch einmal besser umsetzen.

Blicken wir auf das mittelfristige Chartbild, ist dafür die Voraussetzung erst einmal gegeben:

Was der Index daraus letztlich macht, ist schwer abzusehen. Gerne dokumentieren wir jedoch die ersten Bewegungen des Tages und aktuelle Storys am Morgen auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange für Sie.

