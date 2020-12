Stühlerücken bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines

Wien (Reuters) - Die defizitäre Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) baut ihren Vorstand um.

Finanzchef Andreas Ottel, der auch die kommerzielle Führung inne hat, werde die Fluglinie nach 20 Jahren im Lufthansa-Konzern per Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen, teilte die AUA am Mittwoch mit. Seine Nachfolge als "Chief Commerical Officer" übernimmt per Januar Michael Trestl, der zuletzt Netzwerkchef bei der Schweizer Schwestergesellschaft Swiss war. Das Finanzressort werde nicht nachbesetzt und die Aufgaben ab Jahresbeginn zusätzlich von Konzernchef Alexander van Hoensbroech übernommen.

Die Tageszeitung "Der Standard" hatte zuvor berichtet, dass Ottel auf Wunsch der Konzernmutter das Unternehmen verlässt. Sein Vertrag wäre noch bis 2022 gelaufen. Neben der Auszahlung seines Vertrags stehe ihm auch ein Bonus zu, der laut "Standard" im sechsstelligen Euro-Bereich liegen könnte.

Darüber hinaus werde der für das operative Geschäft zuständige Manager Jens Ritter die AUA per Ende März 2021 verlassen. Er wird neuer Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsführung bei Eurowings in Deutschland. Ihm soll ab 1. April 2021 Francesco Sciortino, zuletzt Manager bei Germanwings, folgen. Beide Neubestellungen müssen noch vom AUA-Aufsichtrsrat bestätigt werden.

Die österreichische Fluglinie kämpft seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit einem herben Geschäftseinbruch und schreibt tiefrote Zahlen. Österreich hatte der AUA mit einem 450-Millionen-Euro schweren Rettungspaket unter die Arme gegriffen.