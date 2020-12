Es hatte zuletzt stellenweise so ausgesehen, als ob das Interesse der Anleger an der Technologie-Branche, die in der Corona-Krise als Gewinner des Digitalisierungsbedarfs galt, nachlasse. Wer daran glaubte, wird nun aber eines Besseren belehrt: In New York hatte der technologielastige und wegweisende Nasdaq-100-Index am Vorabend den nächsten Rekord aufgestellt und die Standardwerte im Dow Jones Industrial erneut in den Schatten gestellt.

Dies strahlt nun auch positiv aus nach Europa, wo der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology um 0,75 Prozent steigen kann – wenn auch in seinem Fall noch ohne Rekord. Die Aktien von Infineon stechen dabei mit einem Kursplus von 1,3 Prozent innerhalb der Branche und im Dax positiv heraus und haben damit ein Hoch seit 2001 erreicht. Für die ebenfalls dem Tech-Sektor zugerechneten Aktien von SAP ging es um 0,8 Prozent hoch. Unter den mittelgroßen Werten im MDax sind die Aktien von Teamviewer mit einem Anstieg um 5,5 Prozent führend.

SNP punktet mit Verkauf

SNP Schneider-Neureither & Partner kann mit dem Verkauf seiner polnische Tochter punkten und im SDax um gut 3 Prozent steigen. Ein Preis wurde jedoch nicht genannt. Mit dem Verkauf will sich SNP nach eigener Aussage stärker auf das SAP-Transformationsgeschäft konzentrieren. „Das sollte am Markt gut aufgenommen werden“, sagte ein Händler. Denn in diesem Geschäftsfeld seien das Wachstum stärker und die Margen höher als in der klassischen IT-Beratung.

Jefferies hat die Einstufung für SAP derweil auf „Buy“ mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das Analysehaus stellte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Liste von 21 Anlageideen für das Jahr 2021 vor. Die von Analyst Julian Serafini beobachtete SAP-Aktie gehöre vor allem wegen des Charakters des Softwarekonzerns als struktureller Gewinner zum Kreis der positiven Ideen. Wegen der Aussichten auf Corona-Impfstoffe blicken die Experten allgemein konstruktiv voraus.

