Der durchgezogene Aktiensplit hat sich für den Elektroautobauer Tesla bisher mehr als bezahlt gemacht und hat seine psychologische Wirkung auf die Anleger anscheinend nicht verfehlt. Am gestrigen Montag wurde die Aktie erstmals zum neuen Kurs gehandelt und ist im Tagesverlauf am Ende um über 12 Prozent gestiegen – ein weiteres Rekordhoch für Tesla.

Anleger, die am vergangenen Freitag Tesla-Aktien in ihrem Depot hatten, erhielten für eine „alte“ Tesla-Aktie fünf „neue“ Papiere. Die bisherige Stückzahl hat sich also verfünffacht. Seit der Ankündigung der Pläne am 11. August hat der Aktienkurs rund 70 Prozent zugelegt. Aktuell kosten die Papiere rund 500 Dollar pro Stück. Vor einem Jahr waren sie – unter Berücksichtigung des Aktiensplitts – noch für rund 40 Dollar zu haben gewesen. Auch heute kann die Aktie bereits im vorbörslichen Handel um knapp 2 Prozent steigen und notiert derzeit bei 506 Dollar.

Tesla will den Höhenflug seiner Aktien zudem für eine weitere Maßnahme nutzen und sich frisches Kapital besorgen. Durch den Verkauf von Anteilsscheinen will der Elektroautobauer sich bis zu fünf Milliarden Dollar besorgen, wie das Unternehmen mitteilte. Die zusätzlichen Aktien werden „von Zeit zu Zeit“ und „zu Marktpreisen“ verkauft, hieß es dazu in einer Meldung bei der Securities and Exchange Commission.

Analysten bewerten den Split als positiv. „Wir glauben, dass die Entscheidung über den Aktiensplit ein kluger Schachzug von Tesla und seinem Vorstand war, da sich die Aktien in den letzten sechs Monaten parabolisch bewegt haben. Ein weiterer Aktiensplit von Apple und wahrscheinlich anderen Tech-Riesen wird in den kommenden Monaten denselben Weg einschlagen unserer Meinung nach “, sagt beispielsweise Analyst Dan Ives von Wedbush.

Jedoch mehren sich auch wieder die Skeptiker, die die Aktie mittlerweile als maßlos überbewertet betrachten. Tesla ist derzeit mehr wert, als alle anderen Autobauer der Welt. Ein signifikanter Part der Aufwärtsbewegung wird von einigen Marktbeobachtern immer noch damit erklärt, dass die diversen Short-Wetten gegen die Aktie bei deren Auslaufen für einen „short squeeze“ sorgen und der Rally ihren parabolischen Lauf geben. Die erste solche Situation hat den Anstieg bis auf 1000 Dollar vor dem Corona-Crash herbeigeführt, jedoch ist anzunehmen, dass im Zuge des anschließenden, noch sehr viel extremeren Laufs der Aktie bis auf über 2000 Dollar eine Menge neue Shortseller hinzu gekommen sind.

Dies könnte für weitere short squeezes sorgen, jedoch könnte dies sich auch ganz schnell ins Gegenteil verkehren, sollte die positive Stimmung gegenüber Tesla Risse bekommen. Ein wichtiges Datum wird der „Batterietag“ am 22. September sein, an dem Tesla neue technologische Errungenschaften seiner Batterieantriebe und deren Leistungsfähigkeit bekannt geben will. Dies könnte für weiter Euphorie sorgen, jedoch wäre eine Enttäuschung vielleicht ein entscheidender Dominostein, der die Rally der Aktie auch beenden könnte.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Daniel Fung / Shutterstock.com

