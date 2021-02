Tesla: Elon Musk vor nächstem unglaublichen Schachzug? – Beteiligung an BYD?

Chosun, Südkoreas Zeitung älteste Zeitung mit der größten Auflagenhöhe des Landes kommt heute mit einem sehr heißen Gerücht auf seiner Internetseite um die Ecke. Angeblich soll Tesla mit einem Einstieg bei chinesischen Autobauer BYD liebäugeln. Laut des Artikels, der sich auf chinesischen online Medien wie OFWeek beruft, planen die Kalifornier 20 Prozent an der Nummer 3 des chinesischen Automarktes für Elektroflitzer zu erwerben.

Mischung aus Bar und Aktien

Laut der Meldung ist Tesla bereit 36 Milliarden Dollar für den Anteil an BYD auf den Tisch zu legen. Die Hälfte der Summe soll der Musk-Konzern angeblich in Bar bieten und die zweite Hälfte in eigenen Aktien. Eine Stellungnahme zu dem Gerücht gibt es allerdings von beiden Seiten nicht

Nur ein Gerücht!

Gerüchte zu Tesla kursieren gerade sehr viele. Erst vergangenen Woche war über Twitter zu lesen, dass Tesla Interesse habe bei Nikola einzusteigen. Aber dieses Gerücht entpuppte sich ganz schnell als Ente. Ein Einstieg bei BYD dürfte zwar Sinn machen, da die Chinesen hervorragend aufgestellt sind, aber die Gerüchteküche bei Tesla scheint aktuell auch überzukochen. So soll auch zum Beispiel in Grünheide bei Berlin eine ganz neue Batterie hergestellt werden.

# Tesla: Neues Gerücht, neuer Kurssprung - Aktie auf dem Weg über 900 Dollar

Die Aktie von BYD ist auch ohne einen Einstieg von Tesla aktuell gut unterwegs. Erst Anfang der Woche hat Nomura das Kursziel für die Chinesen kräftig auf 300 Hongkong Dollar (umgerechnet etwa 32,20 Euro) angehoben. Zuvor wurde bekannt, dass sich BYD mehr auf den Markt mit Luxus-Stromern konzentrieren möchte, nachdem die Verkaufszahlen für das neue Modell Han deutlich über den eigenen Erwartungen liegen.

Ein bisschen Wahrheit steckt in vielen Gerüchten

Zudem ist eine Abspaltung und ein Börsengang der Batterie-Sparte eine weitere Option die Fantasie für den Wert schafft. Hier könnte das Tesla Gerücht dann wieder greifen. Es wird schon etwas länger gemunkelt, dass BYD für eine Kapazitätserweiterung anbandeln möchte. Mit Tesla hätte man direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hilfe bei der Produktion und vielleicht auch direkt Abnehmer der Produkte. Vielleicht wird ja schon bald eine neue Batterie mit chinesischen Wurzeln in Schönheide gebaut.

Der Kuchen schmeckt auch ohne Sahnehäubchen

Tesla und BYD gehören gerade zu den Lieblingen der Anleger. Unabhängig davon, ob an dem Gerücht etwas dran ist oder nicht, dürften beide Papiere weiter auf einem guten Weg sein. Eine mögliche Beteiligung von Tesla an den Chinesen wäre ein zusätzliches Bonbon für die Performance. Sollte es sich nicht Bewahrheiten, dann dürfte es beiden Aktien auch nicht schaden. Nachdem die Aktie von Tesla zuletzt ein wenig korrigiert hat, liegt sie heute wieder fast 4 Prozent im Plus.

Nach einem starken Start in die neue Woche legt der Kurs von BYD heute um weitere 6 Prozent zu. Anleger sollten der Aufwärtsbewegung bei beiden Werten nicht unbedingt hinterherlaufen und für einen Einstieg eher den nächsten Rücksetzer abwarten.

Von Markus Weingran

Foto: Vitaliy Karimov / Shutterstock