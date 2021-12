TESLA - Gibt es hier ein böses Erwachen?

Im September und Oktober explodierte der Tesla-Kurs förmlich und beschleunigte sich exponentiell. Eine solche Kursentwicklung ist immer ein zweischneidiges Schwert, da einerseits ein sehr starker Aufwärtstrend angezeigt wird, andererseits aber auch eine emotional getriebene Rally mit Übertreibungsmerkmalen laufen kann. Auf die potentiellen Risiken habe ich zuletzt im November hingewiesen und tatsächlich zeigt sich die Aktie momentan etwas „zickig“. Den Bullen ist es zuletzt nicht gelungen, neue Hochs zu erreichen. Stattdessen steckt die Aktien einer Konsolidierung, wobei man diese noch als bullische Flagge gemeint kann.

Auf Tradegate wird die Aktie aktuell sehr aktiv gehandelt. Der EUR-Chart zeigt jedoch weiterhin, dass sich die Aktie trotz der jüngsten Konsolidierung immer noch weiter außerhalb ihrer sogenannten Value-Aera befindet. Die Hoffnung von Investoren ist, dass sich in den nächsten Tagen genug Volumen auf dem hohen Niveau ausbilden kann. Die Aktie würde sich dann oben halten und könnte nach Abschluss der Konsolidierung weiter in Richtung 1.200 EUR und darüber hinaus durchstarten. Gelingt dies jedoch nicht, könnte man zu fairen Werten zurückkehren und dann hätten die Bullen ein Problem. Die Aktie ist in den vergangenen Monaten so schnell so weit gestiegen, dass jetzt auch genug Abwärtspotenzial zur Verfügung steht. Das schließt sogar einen Rücksetzer in Richtung 660/640 EUR mit ein. Ein Minimalziel wäre vor diesem Hintergrund der Preisbereich ab ca. 700 EUR.

An der Heimatsbörse gibt es ein Problem!

Noch dramatischer präsentiert sich leider die Situation an der Heimatsbörse Nasdaq. Die Grundaussage bleibt hier zwar bestehen, jedoch zeigt das Volumenprofil Rückschlagrisiken in Richtung 740/720 USD. Der sogenannte Point of Control (POC) liegt sogar erst bei ca. 618 USD, während es auf dem aktuellen Kursniveau trotz der schon seit Wochen laufenden Konsolidierung nicht gelingt, Volumen auszubilden. Der POC müsste jedoch nach oben wandern, um den laufenden Trend zu bestätigen und momentan ist die Aktie noch weit davon entfernt.

Fazit: momentan besteht eine ganz große Gefahr, dass die aktuelle Flaggenformation, auch wenn es sich dabei um ein klassisch bullisches Kursmuster handelt, konträr aufgelöst wird. Wer prozyklisch spekuliert, sollte deshalb nach Möglichkeit um einen bestmöglichen Einstandspreis im unteren Bereich der Flagge kämpfen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)