Tesla: Model Y soll ab August in Europa ausgeliefert werden – die ersten Modelle kommen allerdings noch aus Shanghai

Tesla startet in wenigen Wochen mit der Auslieferung seines Mini-SUV Model Y in Europa. Die ersten Fahrzeuge sollen im August in Deutschland übergeben werden, wie der Elektroauto-Hersteller am Freitag ankündigte. Sie kommen aus Shanghai. Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Produktion des Model Y in Grünheide in Berlin beginnen, doch die Fertigstellung des ersten europäischen Werks verzögert sich. Der Beginn der Auslieferungen des Model Y in Europa war für das dritte Quartal angekündigt.

Der Mini-SUV ist eine etwas größere Version von Teslas erstem Massenmarkt-Wagen Model 3. Im zweiten Quartal lieferte die Firma gut 199.000 Fahrzeuge der Modelle 3 und Y aus, die größeren und teureren Model S und Model X kamen auf knapp 2000 Auslieferungen.

onvista-Redaktion: Wie so oft scheitern die sehr ambitionierten Zeitpläne von Tesla an der Realität – speziell beim Bau des deutschen Werks in Grünheide hat Elon Musk wohl die Rechnung ohne die deutsche Bürokratie gemacht. Gleichzeitig zeigt sich die amerikanische Unternehmermentalität darin, die Bestellungen vorerst aus dem Werk in Shanghai zu importieren.

Dies ist sicherlich mit einer Menge Mehrkosten verbunden, hilft gleichzeitig jedoch bei der zügigen Marktetablierung des neuen Modells, da die Konkurrenz ihre Elektro-Offensive in immer schnellerem Tempo aufzieht. Für weitere Kursfantasien reicht die Markteinführung des Model Y in Europa derzeit jedoch noch nicht. Investierte Anleger bleiben am Ball, interessierte Neueinsteiger sollten zunächst schauen, ob die Aktie ihren 200-Tage-Trend als Unterstützung halten kann und auf neue Geschäftsimpulse warten.

