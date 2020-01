Tesla: Neuzulassungen in Kalifornien haben sich in Q4 2019 fast halbiert – Aktie zeigt Anzeichen von Schwäche

Das für das Gesamtjahr gesetzte Ziel von 360.000 bis 400.000 ausgelieferten Fahrzeugen hatte Tesla knapp erreicht und an der Börse haben die Anleger das Unternehmen dafür gefeiert. Jüngste Daten eines US-Berichts zu staatlichen Kfz-Aufzeichnungen im Bundesstaat Kalifornien könnten allerdings etwas Wind aus den Segeln nehmen:

Wie Reuters berichtet, haben sich die Gesamtzulassungen für Tesla-Fahrzeuge im vierten Quartal 2019 in Teslas Heimat-Bundesstaat Kalifornien fast halbiert. Die Zahl ist um 46,5 Prozent auf 13.584 Fahrzeuge gesunken, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 25.402 Stück. Die Zahl der Model-3-Registrierungen, die etwa drei Viertel der Gesamtzahl ausmachten, halbierte sich zudem auf 10.694 Stück.

Ein möglicher Grund: Der Satz an Steuergutschriften für Tesla ist nun ausgelaufen. Sie war bereits zu Jahresbeginn auf 3.750 Dollar gefallen und hatte sich im Juli auf 1.875 Dollar halbiert. Generell bekommen Autobauer in Amerika für Elektrofahrzeuge eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar, um Kunden mehr Kaufanreize zu geben, für sie ist es im Grunde ein Rabatt in entsprechender Höhe. Nachdem ein Hersteller 200.000 Fahrzeuge verkauft hat, laufen diese Subventionen innerhalb von 15 Monaten aus - Was bei Tesla der Fall ist, da die Grenze von 200.000 Stück im Juli 2018 erreicht wurde.

Kalifornien ist einer der wichtigsten US-Absatzmärkte für Elektroautos, da dort mit dem Silicon Valley das Herz für neue Technologien und Innovationen liegt und die Bereitschaft für neue Dinge wie beispielsweise Elektroautos generell hoch liegt.

Aktie zeigt erste Anzeichen von Schwäche

Im gestrigen US-Handel mussten die Tesla-Papiere bereits erste Anzeichen von Schwäche eingestehen, nachdem es in den letzten Wochen in einer fast parabolischen Bewegung nach oben gegangen ist. Die Aktie ging mit einem Minus von 3,6 Prozent aus dem Handel, bei einem Wert von 518,50 Dollar.

Im vorbörslichen US-Handel notiert sie derzeit bei nur noch 508 Dollar und musste somit weitere 1,8 Prozent hergeben. Noch ist das Momentum der Aktie stark, die Trendlinien sind intakt, doch angesichts des extremen Preisanstiegs der letzten Zeit könnten auch kleinere Meldungen für Volatilität sorgen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Daniel Fung / Shutterstock.com

