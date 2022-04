TESLA - Und wenn die Quartalszahlen der Aktie nichts nützen?

Von der Abwärtstrendphase, die ein Doppeltop am Allzeithoch bei 1,243 USD eingeleitet hatte und die die Aktie in der Spitze bis zum charttechnischen Abwärtsziel bei 700,00 USD gedrückt hatte, konnten sich die Anteile von Tesla seit Ende Februar bestens erholen. Im März stieg der Wert wieder wie an der Schnur gezogen über die Widerstände bei 900,40 und 1.072 USD und erreichte zuletzt mit 1.152 USD fast schon das Niveau des Rekordhochs.

Die fundamentale Situation der Tesla-Aktie und die wichtigsten Fakten zum vergangenen Quartal hat mein Kollege Oliver Baron zusammengefasst.

Vor den Zahlen drohte ein Verkaufssignal

Allerdings setzte Anfang April eine steile Verkaufswelle ein, die bis an die Unterstützung bei 978,60 USD führte. Der Support konnte bislang verteidigt werden und gerade der gestrige nachbörsliche Kurssprung (letzter Kurs bei rund 1.031 USD, im Chart violett markiert) dürfte ein Verkaufssignal verhindert haben . Oder sollte man besser sagen: Zeitlich hinausgezögert.

Denn erst mit einem Ausbruch über die Widerstandszone von 1.072 bis 1.087 USD wäre der jüngste, kurzfristige Abwärtstrend gestoppt und wieder an ein Erreichen von Kursen um 1.152 und 1.208 USD zu denken.

Sollte die gestrige Rally im heutigen Handel nicht fortgesetzt werden, sondern die Aktie wieder unter 995 USD fallen, wäre die Unterstützung bei 978,60 USD bereits erneut in Gefahr. Unter 973,09 USD wäre dann ein Verkaufssignal bestätigt und mit einem Abverkauf bis 900,40 USD zu rechnen. Sollten dort Stützungskäufe ausbleiben, könnte die Tesla-Aktie in den nächsten Wochen bereits bis 780,10 - 800,00 USD fallen.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)