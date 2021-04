Thyssenkrupp: Stahlpreise auf dem höchsten Niveau seit 10 Jahren – Analyst hält Prognoseerhöhung für möglich – Aktie deutlich im Plus

Die Aktien von Thyssenkrupp reiten heute mit auf der Rekordwelle im Dax und tragen mit einem Plus von 3 Prozent zum Schwung im Index bei. Auslöser ist eine positive Studie der Deutschen Bank, Analyst Bastian Synagowitz traut den mit „Buy“ bewerteten Aktien nun einen Anstieg bis auf 17 Euro zu. Er ist damit der größte Optimist unter den von der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX-Analyser erfassten Experten. Er rechnet bei dem Industrie- und Stahlkonzern mit einem starken zweiten Quartal, unter anderem dank der Stahlpreise auf dem höchsten Niveau seit zehn Jahren. Er hält eine Erhöhung der Unternehmensprognosen für möglich.

Die Papiere kletterten zuletzt um 3 Prozent auf 11,64 Euro und erreichten so ein Hoch seit etwa einer Woche. Das bisherige Hoch seit Januar 2020 bleibt damit in Sichtweite. Im März waren sie erstmals seit Anfang 2020 über die Marke von 12 Euro gestiegen, dort fehlte es ihnen dann aber vorübergehend an weiterem Rückenwind.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Tobias Arhelger / shutterstock.com

