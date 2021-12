Visa führt Krypto-Beratungsdienste ein, um Partnern bei der Navigation eines neuen Zeitalters der Geldbewegung behilflich zu sein

Das Argument für Kryptowährung gewinnt an Überzeugungskraft für Finanzinstitutionen; neue globale Studie zeigt, dass fast 40 Prozent der Kryptobesitzer wahrscheinlich von ihrer Hauptbank auf eine Bank, die Kryptoprodukte anbietet, umsteigen würden.

Visa (NYSE:V), der weltweit führende Anbieter für digitale Zahlungen, meldete heute den Start der Global Crypto Advisory Practice, einem Angebot innerhalb von Visa Consulting & Analytics (VCA), das Kunden und Partnern helfen soll, ihren eigenen Krypto-Weg weiterzugehen. Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, da digitale Währungen eine stärkere Präsenz im Bewusstsein der Öffentlichkeit gewinnen. Einer heute von Visa veröffentlichten Studie zufolge wissen 94 Prozent aller Finanzentscheidungsträger in der ganzen Welt von Kryptowährungen.i

Das Verständnis des Krypto-Ökosystems ist ein unverzichtbarer erster Schritt für Finanzinstitutionen, die Kunden mit einem Kryptoangebot anlocken oder binden, für Einzelhändler, die sich den NFT zuwenden, oder für Zentralbanken, die digitale Währungen erkunden möchten. Über ihre Arbeit mit mehr als 60 Kryptoplattformen hat das globale Berater- und Produktexpertennetz von Visa eine tiefgreifende Expertise erworben, mit der es Finanzinstitutionen bei der Bewertung von Krypto-Chancen, Entwicklung konkreter Strategien und Einführung neuer Nutzererlebnisse und Innovationen, wie Krypto-Prämienprogramme und CBDC-integrierte Verbrauchergeldbörsen, behilflich sein kann.

„Wir haben im vergangenen Jahr eine beträchtliche Verschiebung in der Einstellung unserer Kunden beobachtet - von einem Wunsch, Kryptowährungen kennen zu lernen und damit zu experimentieren, zum tatsächlichen Aufbau einer Strategie und eines Produktfahrplans“, erklärte Claudio Di Nella, Head, Visa Consulting & Analytics, Europa.

VISA-STUDIE UNTERSUCHT VERBRAUCHEREINSTELLUNGEN UND AKZEPTANZ VON KRYPTO

Das Kundeninteresse an der Schaffung von Kryptolösungen nimmt zu, und die Visa-Studie ermittelt ein erhebliches Bewusstsein und eine signifikante Akzeptanz bei Verbrauchern weltweit. In einer weltweit durchgeführten neuen Studie mit dem Titel „The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage“ (Das Krypto-Phänomen: Verbrauchereinstellungen und Nutzung) stellte Visa fest, dass sich fast ein Drittel der Befragten direkt mit Krypto befasst haben - entweder als Investitionsvehikel oder als Tauschmittel. Und weltweit geben nahezu 40 Prozent der Kryptobesitzer an, sie würden in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich von ihrer Hauptbank zu einer anderen wechseln, die kryptoverwandte Produkte anbietet.

„Krypto repräsentiert eine technologische Verschiebung für Geldbewegung und digitalen Besitz“, so Antony Cahill, Deputy CEO, Visa, Europa. „Wenn die Konsumenten ihre Einstellung zur Geldanlage, zu ihrer Bank und zu ihren Ansichten über die Zukunft des Geldes ändern, dann braucht jede Finanzinstitution eine Kryptostrategie.“

An der Visa-Umfrage nahmen mehr als 6.000 Finanzentscheidungsbefugte in acht Märkten (Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Hongkong, Südafrika, Großbritannien und USA) teil. Zu den Haupterkenntnissen der Studie gehören:



Krypto-Schlagzeilen zeigen Wirkung. Das Krypto-Bewusstsein liegt unter den Umfrageteilnehmern mit Entscheidungsbefugnis über die Haushaltsfinanzen fast einheitlich bei 94 Prozent weltweit.



Ein signifikantes Segment nutzt Krypto oder investiert darin: Fast jeder dritte kryptobewusste Erwachsene besitzt oder nutzt Kryptowährung bereits und die Mehrheit dieser Gruppe (62 %) sagt, die Nutzung habe im vergangenen Jahr zugenommen.



Höheres Engagement in aufstrebenden Märkten. 37 Prozent der kryptobewussten Verbraucher in aufstrebenden Märkten benutzen oder besitzen Kryptowährung im Vergleich zu 29 Prozent in entwickelten Märkten.



Zu den Hauptbeweggründen gehören Vermögensaufbau und die Überzeugung, dass Krypto die Zukunft der Finanzdienstleistungen bilde. Die wichtigsten Triebkräfte für den Besitz und die Nutzung von Kryptowährung sind die Teilnahme an „dem finanziellen Weg der Zukunft“ (42 %) und der Vermögensaufbau (41 %) - beides vorausschauende Motivationen.



Kryptoverlinkte Karten und Kryptoprämien sind attraktiv. 81 Prozent der aktuellen Kryptobesitzer zeigen Interesse an kryptoverlinkten Karten, die die Umwandlung und Verwendung von Kryptowährungen im Einzelhandel ermöglichen, ebenso wie eine Debit- oder Kreditkarte eingesetzt werden kann. 84 Prozent sind an Kryptoprämien interessiert, die das Sammeln von Kryptowährung als Prämie für Kreditkartenumsatz ermöglichen.



Verbraucher sind bereit, auf der Suche nach Kryptoprodukten die Bank zu wechseln. Weltweit geben 18 Prozent der Befragten an, sie würden in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich von ihrer Hauptbank zu einer Bank wechseln, die kryptoverwandte Produkte anbietet. Dies gilt insbesondere für Umfrageteilnehmer in aufstrebenden Märkten, wo die Bereitschaft auf 24 Prozent ansteigt. Unter den Verbrauchern, die bereits Kryptowährung besitzen, sind fast 40 Prozent zum Wechseln bereit.



Zum Herunterladen der Studie „The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage“ und für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches globales Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte für alle Menschen überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, seine Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter About Visa, visa.com/blog und @VisaNews.

Über Visa Consulting & Analytics

Visa Consulting & Analytics (VCA) ist spezialisiert auf Beratung und Analysen im Bereich Zahlungsverkehr. Die Gruppe verfügt über ein kundenorientiertes globales Team mit über 700 Zahlungsberatern, Datenanalysten und Wirtschaftswissenschaftlern in über 75 Städten. Die Kombination unserer tiefgreifenden Erfahrung im Zahlungssektor, unsere Datenbreite und unsere Wirtschaftsinformationen ermöglichen uns die Ermittlung umsetzbarer Erkenntnisse, Empfehlungen und Lösungen, die die geschäftliche Entscheidungsfindung verbessern und die Ergebnisse für unsere Kunden spürbar optimieren.

VCA ist in einer idealen Position für die Zusammenarbeit mit Kunden, um bei der Formulierung einer Strategie für digitale Währungen, Kompetenzbewertung, Geschäftsfälle und Markteinführungsansätze mitzuwirken, darunter auch Build-Partner-Buy-Überlegungen. Ebenso können seine Fachkräfte in Bereichen wie Produktentwicklung, Innovation und Design sowie Marketingstrategie und Ausführung mithelfen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich unter anderem auf unseren künftigen Geschäftsbetrieb, unsere künftigen Aussichten, Entwicklungen, Strategien und unser künftiges Geschäftswachstum beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie „überzeugt sein“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „eventuell“, „prognostizieren“, „könnte“, „sollte“, „werden“, „weiterhin“ sowie Begriffen ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen bezeichnen, könnten zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten, die keine Gewährleistung künftiger Leistungen darstellen und bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, die sich in vielen Fällen unserer Kontrolle entziehen und zudem schwer vorhersehbar sind. In unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen werden Risiken und Unwägbarkeiten erörtert, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Erwartungen unterscheiden. Wir haben keine Absicht und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Fallstudien, Vergleiche, Statistiken, Recherchen und Empfehlungen werden „wie besehen“ bereitgestellt und dienen lediglich Informationszwecken. Sie sollten nicht für betriebliche, Marketing-, rechtliche, technische, steuerliche, finanzielle oder sonstige Beratungszwecke herangezogen werden. Visa Inc. gibt auch keine Zusicherung oder Darstellung hinsichtlich der Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument, und es wird auch keine Haftung oder Verantwortung dafür übernommen, dass diese Informationen zuverlässig sind. Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht als Ratschläge in Investitions-, Steuer- oder Rechtsfragen gedacht und den Lesern wird empfohlen, sich im Bedarfsfalle an einen kompetenten Fachberater zu wenden.

iUmfragemethoden

Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit LRW, einem Material-Unternehmen, durchgeführt. Beteiligt waren 9 Fokusgruppen und im Zeitraum vom 14. bis 26. Juli 2021 fanden insgesamt 10 ausführliche Interviews in den USA, Deutschland und Argentinien statt. Außerdem wurden im Zeitraum vom 25. August bis 13. September 2021 auch 6.430 Online-Umfrageantworten aus Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Hongkong, Südafrika, den USA und Großbritannien erfasst.

In der Studie spiegeln sich die Ansichten und Meinungen von Online-Gruppen in diesen Märkten wider, die nach Alter, Geschlecht, Haushaltseinkommen, Region und ethnischer Herkunft jeweils demografisch repräsentativ sind. Um an der Umfrage teilnehmen zu können, mussten die Teilnehmer:



mindestens 18 Jahre alt sein



wenn 25 Jahre alt oder mehr, über ein Mindesthaushaltseinkommen von 35.000 USD pro Jahr (oder Landesentsprechung) verfügen



eine geteilte oder gemeinsame finanzielle Entscheidungsbefugnis in ihrem Haushalt haben



In dieser Gruppe wurden die Teilnehmer nach ihrem Bewusstsein für Kryptowährung weiter unterteilt: Diejenigen, denen Kryptowährung bekannt war, wurden zur Teilnahme an der gesamten Umfrage über ihre Einstellung und Nutzung von Kryptowährung eingeladen. Die Screening-Raten wurde zur Messung der Größe dieser Gruppe unter allen erwachsenen Online-Teilnehmern erfasst.

Statistische Angaben, die auf „Kryptobesitzer“ Bezug nehmen, repräsentieren eine kombinierte Zahl der Umfrageteilnehmer, die sich als „aktive Besitzer“ bezeichnen, definiert als Teilnehmer, die mindestens einmal Kryptowährung benutzt haben, um Geld zu versenden oder zu empfangen, Waren zu kaufen oder eine Zahlung entgegenzunehmen, und „passive Besitzer“, definiert als Umfrageteilnehmer, die Kryptowährung als Geldanlage gekauft, aber keine Transaktion damit vorgenommen haben.

Die vollständige Umfragemethode entnehmen Sie bitte dem Bericht, der hier verfügbar ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006264/de/

