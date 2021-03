Vorbörse: Dax nimmt Rekordjagd wieder auf – Euro leicht schwächer – Öl wieder auf dem Weg Richtung 70 Dollar

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE ERWARTET – Der kleine Rückschlag im Dax am Freitag nach einer Rekordserie war womöglich nur ein Ausrutscher: Nach einem weiteren Rekord im Dow Jones Industrial sieht der Broker IG auch den deutschen Leitindex am Montag wieder höher. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert IG den Dax 0,2 Prozent im Plus auf 14 530 Punkte. In der Nacht zeichnete sich mit 14 601 Punkten gar eine Fortsetzung der Rekordrally ab. In der Vorwoche hatte er eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14 595 Punkten gekrönt. Das Wochenplus lag schließlich bei über vier Prozent.

USA: – DOW SETZT REKORDSERIE FORT – Das Muster der vergangenen Tage am US-Aktienmarkt hat sich am Freitag wiederholt: Ein erneut starker Renditeanstieg am Anleihemarkt brachte Technologiewerte unter Druck, während der Dow Jones Industrial seine Rekordjagd den fünften Tag in Folge fortsetzte. Der Leitindex verbuchte am Ende des Tages ein Plus von 0,90 Prozent auf 32 778,64 Punkte und krönte damit eine starke Woche, die ihm einen Zuwachs von mehr als vier Prozent bescherte.

ASIEN: – JAPAN FREUNDLICH – Die Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Woche gestartet. Die Rekordserie in den USA beim Dow Jones Industrial stützte den Handel nur leicht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher. Deutlich schwächer präsentierten sich hingegen die Märkte in China. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt 2,46 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong trat praktisch auf der Stelle.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN

Bund-Future 171,34 0,02%

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT STÄRKER – Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.

Am Morgen konnte der Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. An den Finanzmärkten herrschte zum Wochenauftakt eine etwas gedämpfte Risikofreude, was den Dollar als Weltreservewährung im frühen Handel stützte.

Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

ROHÖL: – BRENT WIEDER KURZ VOR 70 $ – Die Ölpreise sind am Montag nach robusten Konjunkturdaten aus China leicht gestiegen. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,54 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 32 Cent höher als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 65,95 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zum Wochenauftakt durch Konjunkturdaten aus China gestützt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres stark gestiegen. Auch Chinas Einzelhandel konnte sich in den ersten beiden Monaten weiter vom Corona-Einbruch ein Jahr zuvor erholen.

Generell zeigen die Wirtschaftsdaten aus China, dass nach dem Corona-Einbruch eine kräftige konjunkturelle Erholung folgt. Die aktuellen Zahlen zur Industrieproduktion verstärkten am Ölmarkt die Spekulation auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in China.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS STARTET AUTO1 MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ – ZIEL 43,50 EUR

– BARCLAYS STARTET COMMERZBANK MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 5 EUR

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 10,90 (10,20) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN STARTET AUTO1 MIT ‚BUY‘ – ZIEL 57 EUR

– HSBC HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 169 (153) EUR

– HSBC HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 38 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 75 (72,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC STARTET AUTO1 MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 65 EUR

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 58 (57) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 22,80 (21,50) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 71 (70) EUR – ‚BUY‘

– BAADER BANK HEBT HUGO BOSS AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 36 (20) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 23,50 (22,50) EUR – ‚SELL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DROPBOX AUF 31 (28) USD – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 20 (18) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

06:55 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 11.00 h)

07:30 DEU: Mensch und Maschine, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

13:00 DEU: Volkswagen „Power Day“

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/21

03:00 CHN: Industrieproduktion

02/21 03:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 02/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 02/21

08:00 DEU: Destatis: Konsumausgaben privater Haushalte, Jahr 2020

08:00 DEU: Großhandelspreise 02/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 01/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/21

13:30 USA: Empire State Index 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Branchentreffen der Internorga u.a. mit dem internationalen Foodservice-Forum IDX_FS Expo

EUR: Informelle Videokonferenz der EU-Innen- und Außenminister

15:00 EUR: Tagung der Eurogruppe \°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet

USA

13.30 Uhr Empire-State-Index, März 14,5 12,1 (in Pkt)

